220 разработчиков GTA VI потребовали от Rockstar восстановить в должности уволенных со скандалом коллег

Более 200 нынешних сотрудников студии Rockstar North, в настоящий момент готовящей к релизу горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI, выступили в поддержку уволенных недавно со скандалом коллег.

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, 30 октября Rockstar сократила 34 человека в британском и канадском офисах за, как утверждает студия, распространение и обсуждение конфиденциальной информации на публичной площадке. Однако всё не так просто.

Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) обвинил студию в антипрофсоюзном акте. Все затронутые состояли в закрытом чате профсоюза в Discord и пытались организовать объединение работников внутри Rockstar.

В IWGB назвали увольнения «одним из самых вопиющих и безжалостных антипрофсоюзных актов в истории индустрии»

Как сообщает IWGB, на прошлой неделе высшему руководству Rockstar North было доставлено письмо, подписанное 220 текущими работниками студии, с требованием немедленно восстановить уволенных.

«Отрадно видеть, как много ребят поддерживает нас и призывает руководство к ответу — в тот период, когда Rockstar хочет нас запугать, мои смелые бывшие коллеги не отступают, маршируют прямиком к начальству и требуют, чтобы наши голоса были услышаны», — поделился один из уволенных сотрудников.

Кроме того, на днях IWGB подал в суд на Rockstar с целью добиться возвращения должностей уволенным работникам. Профсоюз также устраивает протесты у офисов Take-Two и Rockstar. Новая демонстрация планируется 18 ноября в Эдинбурге.

Тем временем на ситуацию уже обратили внимание в британском парламенте. Вопрос того, как Rockstar обращается со своими сотрудниками, подняли во время недавнего заседания Палаты общин и пообещали донести до министров.

Источник:

grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
