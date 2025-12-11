Сегодня 11 декабря 2025
Rockstar обвинила уволенных со скандалом разработчиков GTA VI в раскрытии секретов неанонсированных игр студии

Студия Rockstar Games выступила с новым заявлением в отношении причин скандального увольнения трёх десятков разработчиков горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI.

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, 30 октября Rockstar сократила 34 человека в британском (31) и канадском (3) офисах за распространение и обсуждение конфиденциальной информации на публичной площадке.

Речь идёт о закрытом чате в Discord, где, по словам одного из участников, обсуждались только условия труда и создание профсоюза в Rockstar. Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) обвинил студию в антипрофсоюзном акте.

В новом заявлении для портала IGN представитель Rockstar уточнил характер упомянутой конфиденциальной информации — сведения о конкретных функциях из будущих и ещё не анонсированных игр студии.

По словам Rockstar, действия уволенных прямо нарушали политику компании и их юридические обязательства, в связи с чем студия приняла меры в отношении этой «небольшой группы лиц в Великобритании и за рубежом».

«Утверждения, будто эти сокращения были связаны с членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью, абсолютно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение», — заверили в Rockstar.

В IWGB намерены добиться восстановления уволенных, в том числе через суд. Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Starmer) поручил расследовать сокращение работников Rockstar.

