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Rockstar показала официальную обложку GTA VI и подтвердила, когда стартуют предзаказы — 25 июня

Вслед за чередой слухов и неподтвердившихся утечек британская студия Rockstar Games объявила дату старта предзаказов горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Как стало известно, предварительные заказы GTA VI стартуют через неделю, 25 июня, в цифровых сервисах PS Store и Xbox Store, а также в избранных розничных магазинах. Стоимость игры до сих пор держится в тайне.

Анонс даты старта предзаказов GTA VI сопровождался 32-секундным роликом. Кадров непосредственно из игры в видео нет, зато представлена официальная обложка проекта (загрузить иллюстрацию в разных форматах можно с сайта Rockstar).

Игрокам достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые в попытке заработать лёгкие деньги оказались посреди криминального заговора, и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями.

GTA VI выйдет 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S. Аналитики прогнозируют игре большой успех — инвестиционный банк Piper Sandler ожидает 46 млн проданных копий в день релиза.

Официальная обложка GTA VI

Официальная обложка GTA VI

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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