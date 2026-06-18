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Piper Sandler предсказал 46 миллионов проданных копий GTA VI за первый день, и это «консервативный» прогноз

Горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games значительно превзойдёт GTA V по продажам за первый день, если верить аналитикам из инвестиционного банка Piper Sandler.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, продажи GTA V на релизе в уже далёком сентябре 2013 года составили 11,2 млн копий за день, что, по данным «Книги рекордов Гиннесса», стало новым рекордом для индустрии видеоигр.

Согласно «консервативному» прогнозу Piper Sandler, продажи GTA VI в день релиза достигнут 46 млн копий — это более чем в четыре раза превышает рекордный для своего времени результат GTA V.

Что касается методики, то для составления прогноза аналитики Piper Sandler использовали данные 18 игровых хитов последних восьми лет (от Red Dead Redemption 2 до Cyberpunk 2077) и показатели тематического субреддита GTA VI.

Проанализировав прошлые запуски, в Piper Sandler обнаружили, что количество еженедельных посетителей субреддита коррелирует со стартовыми продажами — на 94 % в день релиза и на 73 % за пять месяцев до премьеры.

GTA VI создаётся для PS5, Xbox Series X и S. Игрокам в роли преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые оказались замешаны в криминальном заговоре, предстоит исследовать вдохновлённый Флоридой штат Леонида.

После двух переносов релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) ещё раз подтвердил дату выхода игры в недавнем интервью для популярного TikTok-канала.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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