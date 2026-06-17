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Совсем иной маркетинг: глава Take-Two начал продвигать GTA VI на TikTok

Многие фанаты до сих пор не могут поверить, что боевик GTA VI от Rockstar Games действительно выйдет в ноябре, однако гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в очередной раз успокоил геймеров.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, GTA VI была анонсирована в феврале 2022 года и с тех пор дважды переносилась. С прошлой осени релиз запланирован на 19 ноября — в последний раз Зельник подтверждал дату месяц назад, в рамках майского отчёта Take-Two.

Как подметили журналисты TheGamer, очередное подтверждение планов Rockstar на выпуск GTA VI пришло из недавнего «спонтанного» интервью Зельника для TikTok-канала School of Hard Knocks.

На вопрос интервьюера, когда выйдет GTA VI (в официальных субтитрах упоминается GTA XI), Зельник в очередной подтвердил релиз 19 ноября. Руководитель также объяснил, почему игру пришлось ждать так долго.

«Команда Rockstar стремится сделать нечто, чего никто никогда не делал. Это очень сложно и занимает много времени», — простыми словами описал Зельник причину задержек премьеры GTA VI.

Хотя лето уже началось, обещанная рекламная кампания GTA VI пока не стартовала. По крайней мере, в традиционном понимании. В TheGamer считают появление Зельника на популярном TikTok-канале началом «совсем иного маркетинга для Rockstar».

GTA VI создаётся для PS5, Xbox Series X и S. Игрокам в роли преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые оказались замешаны в криминальном заговоре, предстоит исследовать вдохновлённый Флоридой штат Леонида.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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