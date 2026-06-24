GTA VI выйдет с официальным переводом на русский язык

Одновременно с ценой горячо ожидаемого криминального боевика в открытом мире GTA VI от Rockstar Games сегодня, 24 июня, прояснился ещё один немаловажный вопрос, особенно для русскоязычных фанатов — статус перевода игры.

На то, что GTA VI получит русскую локализацию, намекали рекламные материалы (оба трейлера имеют субтитры на русском языке) игры и вакансии Rockstar, однако теперь пользователи дождались официального подтверждения.

Страница GTA VI в Microsoft Store накануне старта предзаказов пополнилась новыми деталями амбициозной игры, включая полный список поддерживаемых языков. Русский среди них действительно есть.

Вслед за предыдущим номерным выпуском GTA VI получит лишь субтитры на русском (и ещё 11 языках). Озвучка традиционно для Rockstar будет исключительно оригинальная — англоязычная.

Игрокам достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые в попытке заработать лёгкие деньги оказались посреди криминального заговора, и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 (предзаказы стартуют 25 июня). Розничная версия будет поставляться без диска в коробке — только код на загрузку (станет доступна за неделю до релиза).

На данном этапе Rockstar называет GTA VI «однопользовательским опытом». Можно предположить, что новой итерации GTA Online на релизе основной игры фанатам ждать не стоит.