Rockstar готовится к старту рекламной кампании GTA VI — студии понадобились специалисты по локализации, в том числе русской

Релиз горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games планируется следующей весной, а маркетинговая кампания игры, похоже, готова набирать обороты.

Сосредоточенный на деятельности Rockstar блогер videotechuk обратил внимание, что студия открыла вакансии тестировщика локализации маркетинга для 12 разных языков, включая русский.

Специалистам, среди прочего, предстоит консультировать команды разработки Rockstar по вопросам локализации, проверять и корректировать переведённый текст во всех будущих цифровых маркетинговых материалах компании.

В отличие от аналогичной прошлогодней вакансии, на этот раз тестировщик локализации требуется в лондонский офис Rockstar (помогает основным командам), а не линкольнский (специализируется на переводах игр студии).

Стоит отметить, что тестировщики локализаций требуются Rockstar London не на постоянной основе. Речь идёт о контракте с фиксированной продолжительностью — 12 месяцев (то есть вплоть до следующего лета).

Всё это указывает на то, что Rockstar готовится к старту полноценной рекламной кампании GTA VI. На данный момент игроки довольствуются двумя трейлерами, 70 скриншотами и деталями некоторых персонажей/локаций.

В результате недавнего переноса релиз Grand Theft Auto VI ожидается на PS5, Xbox Series X и S лишь 26 мая 2026 года. Оба трейлера имели субтитры на русском языке — вероятно, перевод получит и сама игра.