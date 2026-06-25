Инсайдер: GTA VI всё-таки выйдет на дисках, но не сразу

Британская студия Rockstar Games накануне разочаровала фанатов розничных версий новостью, что физическое издание GTA VI будет поставляться без диска в коробке. Похоже, однако, так будет не всегда.

Напомним, прошедшей зимой польское издание PPE.pl со ссылкой на связанного с продажей физических копий игр в Европе инсайдера Graczdari сообщило, что Rockstar задержит выпуск GTA VI в рознице (предположительно из-за боязни утечек).

Холдинг Take-Two Interactive (владелец Rockstar) впоследствии задержку розничного релиза GTA VI опроверг и технически не обманул: коробки с игрой поступят в продажу одновременно с цифровым изданием (но без диска внутри).

Как теперь доложил Graczdari редакции PPE.pl, полноценную дисковую версию GTA VI в Rockstar выпустить всё-таки планируют, но не сразу. Релиз ожидается в декабре до традиционного новогоднего периода.

В разговоре с заинтересованным читателем PPE.pl техподдержка Rockstar подтвердила, что текущие предзаказы GTA VI касаются лишь цифровых версий, тогда как «физическая копия станет доступна для покупки в ближайшие месяцы».

GTA VI выйдет 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S с официальным текстовым переводом на русский язык. Судя по всему, новой итерации GTA Online на релизе основной игры фанатам ждать не стоит.

Стоимость GTA VI на запуске составит $80 за стандартное издание и $100 за полное. Россию релиз стороной не обойдёт — «М.Видео» будет продавать игру в стране по цене заметно выше официальной (от 9999 рублей).