Слухи: Rockstar отложит релиз GTA VI в рознице, но не из-за проблем с производством

Несмотря на флагманский характер релиза, горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от разработчиков из студии Rockstar Games на выходе, похоже, не будет доступен в рознице.

Информация поступила от инсайдера Graczdari, который связан с продажей физических копий игр в Европе и ранее предсказал дату выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в рознице, а также перенос Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5.

Польский портал PPE.pl со ссылкой на Graczdari сообщил, что у Take-Two Interactive (владелец Rockstar Games) до сих пор нет планов на выпуск розничного издания GTA VI одновременно с её релизом в цифровом формате.

Основной причиной задержки физических версий GTA VI относительно цифровых редакция PPE.pl называет стремление Take-Two и Rockstar избежать дальнейших утечек — к настоящему моменту студия подтвердила три подобных случая.

Что касается сроков выхода GTA VI в рознице, то данные разнятся: «Одни говорят, что физическая версия прибудет через три−четыре недели после цифрового релиза, а, если верить другим, до начала 2027 года ждать не стоит».

Стоит отметить, что выходящие в рознице игры периодически оказываются у покупателей до официального релиза. Владельцы подобных ранних копий зачастую спешат поделиться радостью с другими посредством, например, стримов.

Релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Rockstar до сих пор не утвердила контент, который появится в финальной версии игры.