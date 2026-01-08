Сегодня 08 января 2026
Rockstar до сих пор не приступила к полировке GTA VI и не может допустить осечки — от игры «зависит судьба всего акционерного капитала Take-Two»

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в недавнем выпуске подкаста Button Mash рассказал о ходе разработки горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

По данным Шрайера, к настоящему моменту Rockstar ещё не утвердила контент, который появится в релизной версии GTA VI — сотрудники до сих пор завершают работу над уровнями и миссиями, а также решают, что попадёт в игру.

Готовность контента наступает после финализации механик и предшествует полировке — оптимизации, исправлению багов и так далее. Впрочем, даже на последнем этапе находятся люди, которые пытаются добавить в игру что-то новое.

Шрайер затрудняется ответить, успеет ли GTA VI к намеченной дате выхода, однако добавил, что сотрудники Rockstar более уверены в новом сроке релиза, нежели были в старом: «Осень 2026 года кажется более реалистичной, чем осень 2025-го».

В то же время Rockstar стремится к совершенству и перенесёт игру ещё раз, если она не будет отвечать её стандартам. У команды есть небольшой буфер — 2027 фискальный год Take-Two Interactive заканчивается 31 марта 2027-го.

Основной платформой GTA VI выступает PS5 — Sony выстраивает всю свою линейку вокруг игры Rockstar

Шрайер также подметил, что Take-Two возлагает на GTA VI большие надежды — каждая задержка оборачивается для компании обвалом акций: «От этой игры зависит судьба всего акционерного капитала Take-Two».

В результате ноябрьского переноса релиз GTA VI ожидается лишь 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Предполагается, что стоимость стандартного издания игры составит $80.

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
