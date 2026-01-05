Rockstar «достаточно уверена», что GTA VI выйдет в 2026 году — стоимость игры может достигнуть $80

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) и старший редактор Insider Gaming Майк Стро (Mike Straw) в подкасте Insider Gaming Weekly прокомментировали сроки выхода и цену амбициозного криминального боевика GTA VI от Rockstar Games.

Напомним, GTA VI готовилась к релизу ещё прошлой осенью, однако сначала Rockstar Games отложила премьеру на полгода, до 26 мая 2026-го, а затем ещё на шесть месяцев — до 19 ноября 2026-го.

По данным Хендерсона, Rockstar «достаточно уверена» в новых сроках выхода GTA VI и не станет переносить игру ещё раз. Ранее к такому же выводу пришёл бывший аниматор студии Майк Йорк (Mike York).

Стро также высказал предположение, что до сих пор не подтверждённая ПК-версия GTA VI увидит свет не ранее чем через год после консольного релиза, то есть осенью 2027-го. Хендерсон поддержал теорию коллеги.

Кроме того, Хендерсон и Стро считают, что стоимость базовой версии GTA VI составит $80, тогда как цена премиальных наборов (не считая коллекционного издания игры) может достигнуть $130.

До сих пор единственной игрой за $80 на рынке остаётся гоночная аркада Mario Kart World для Nintendo Switch 2. Продавать свои флагманские игры за $80 (начиная с The Outer Worlds 2) собиралась и Microsoft, но в итоге отложила планы.

GTA VI пока подтверждена только для PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль преступников Джейсона и Лусии. Обещают «самый большой и правдоподобный мир» в истории серии.