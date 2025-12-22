Сегодня 22 декабря 2025
Бывший аниматор GTA V и Red Dead Redemption 2 объяснил, почему Rockstar не может позволить перенести GTA VI ещё раз

Ноябрьский перенос стал для амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI уже вторым, и, если верить бывшему аниматору Rockstar Games Майку Йорку (Mike York), больше задержек быть не должно.

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, GTA VI готовилась к релизу ещё прошедшей осенью, однако сначала Rockstar Games отложила премьеру на полгода, до 26 мая 2026-го, а затем ещё на шесть месяцев — до 19 ноября 2026-го.

По словам Йорка, проработавшего в Rockstar New England с 2012 по 2017 год и участвовавшего в создании GTA V и Red Dead Redemption 2, потенциальный третий перенос чреват для студии серьёзными последствиями.

В недавнем интервью Йорк высказал мнение, что Rockstar не может позволить себе ещё одну задержку релиза GTA VI, так как она рискует уничтожить ажиотаж вокруг игры «практически полностью».

«Если Rockstar Games перенесёт GTA VI ещё раз, ажиотаж вокруг игры утихнет практически полностью. Уже сейчас никто не ищет GTA VI [в поисковых системах]. Все знают, что новостей нет и говорить не о чем», — заявил Йорк.

Йорк добавил, что знает, как оперирует Rockstar, и сотрудники просто «делают всё, чтобы [GTA VI] выглядела как можно лучше». Ожидания невероятно высоки, и на релизе в мае 2026 года игра бы их не оправдала.

GTA VI подтверждена только для PS5, Xbox Series X и S. Ранее сообщалось, что на темпы разработки игры могут повлиять скандальные увольнения в Rockstar, которые привлекли внимание британского правительства Великобритании.

