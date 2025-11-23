The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия

Жанр Ролевая игра, экшен Издатель Xbox Game Studios Разработчик Obsidian Entertainment Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700, 110 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam или Xbox Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10700K 3,8 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT Дата выхода 29 октября 2025 года Возрастной ценз От 17 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Официальный сайт

Играли на PC

Некогда Obsidian Entertainment пользовалась всеобщим уважением в среде любителей компьютерных ролевых игр. Neverwinter Nights 2, Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas — эта троица навсегда оставила отпечаток студии в истории жанра. Но от столь талантливого коллектива хотелось бы и новых свершений. С Pillars of Eternity авторы, наконец, сумели взрастить собственную серию, а не только работать по найму и доводить до ума чужие идеи.

Но в 2020-х дела как-то не заладились. Avowed, которая должна была стать их собственной The Elder Scrolls, угодила в производственный ад, откуда выбралась с трудом, что видно по релизу. Параллельно с этим разработчики решили запрыгнуть на поезд песочниц-выживалок. Хотя Grounded в целом удалась, от команды явно ждали не этого. Pentiment тоже кажется скорее экспериментом, чем «следующей большой RPG». Вся надежда была на The Outer Worlds 2. Отчасти она оправдалась, хотя есть несколько весомых но.

⇡#Одна из многих дорог

The Outer Worlds 2 переносит нас в новую звездную систему — Альцион из первой части уступил место дивной Аркадии. Дивной, ведь в ней живут исключительно счастливые люди. Под мудрым правлением Протектората общество не знает бед и трудится на благо государства с улыбкой на лице. Здесь каждому предопределено место, всем дается по потребностям. Но даже если кто-то отклонится от линии партии — не беда. Умственная реабилитация мигом вернет потерянного человека обществу. Еще более преданным и замотивированным!

Чудесной жизни угрожает лишь капиталистический змей. Долгое время Аркадия избегала яда предпринимательства. Протекторат обладает уникальной технологией скачковых двигателей, благодаря чему единолично обживает удаленный уголок галактики. К несчастью, применение такой техники привело к образованию пространственных аномалий. Поэтому Правление Земли отправляет тайную миссию, чтобы разузнать о секретных двигателях и не дать аномалиям в итоге уничтожить Вселенную. Миссию, которую предстоит возглавить именно вам.

Но кто же вы? Возможно, разнорабочий, оказавшийся не в то время и не в том месте. Или бывший полицейский, с револьвером в руке и на короткой ноге с законом. А может, заключенный, отдающий долг обществу на службе. Это одно из многих решений, которые предстоит принять. Ролевая система The Outer Worlds в целом понятная и весьма гибкая. Помимо предыстории, в начале пути предстоит выбрать несколько черт. Можно взять одну положительную или две с бонусами, но тогда придется согласиться и на какой-то негативный эффект. Последних, жаль, мало — как будто авторы не успевали и отрезали лишнее.

Привычные характеристики отсутствуют, а ключевое место в прокачке отведено навыкам, коих полтора десятка: от владения оружием до науки и лидерства. И все они так или иначе влияют как на игровой процесс, так и на возможности в отыгрыше роли. К примеру, взлом систем позволяет обходить технические запреты и увеличивает урон по автоматонам. А красноречие не только дает возможность в диалогах склонять на свою сторону собеседника, но и увеличивает урон по людям.

Систему навыков дополняют способности — каждые два уровня можно взять уникальный талант, усиливающий определенные стороны протагониста. К примеру, один позволяет оглушать роботов с помощью взлома, другой дает временное ускорение после незаметного убийства и так далее. Таких черт под сотню. А некоторыми перками можно обзавестись, просто играя и выполняя неочевидные условия. Но чаще придется решать, есть ли у вас недостатки.

В зависимости от стиля прохождения, игра порой будет подкидывать вам изъян — пассивный талант, который позволяет те или иные черты ценой разномастных штрафов. К примеру, часто крадетесь — можете взять бонус к скрытности, только вот каждое приседание начнет сопровождаться громким хрустом колен. Принять ли подобное предложение? Решить нужно здесь и сейчас, второго шанса не будет. Есть и куда более забавные варианты. К примеру, клептоман подбирает все предметы перед собой. А воришек здесь никто не любит. Часто выбираете ложь в диалогах? Тогда можете стать патологическим вруном, и во всех разговорах будете обязаны отвечать только враньем (при наличии подобной опции). И вам всегда поверят!

Первая The Outer Worlds была очень щедра на очки развития. Вы легко могли быть мастером на все руки большую часть прохождения: заболтать кого угодно, взломать любой замок и обойти любую систему защиты. Лишь к финалу приходилось принимать более осознанное решение, какие таланты довести до совершенства. В сиквеле ваш выбор в прокачке имеет куда больший вес. За тридцать уровней вы получите лишь шестьдесят очков навыков. Напомню, их полтора десятка, и каждый развивается до двадцати пунктов. То есть до максимума можно довести лишь три умения, и то если вы напрочь проигнорируете остальные. Погонитесь за всем — окажетесь мастером ничего.

В первой же миссии авторы показывают, что у проблем всегда несколько решений. Секретное задание на космической станции «Горизонт» может обернуться как шпионской вылазкой, так и залихватским шутером. По итогу вступления игра позволит первый и последний раз изменить сделанный выбор в развитии героя. Поэтому стоит сразу решить, кем вы хотите стать в этой звездной системе. А затем взрыв. Десять лет в анабиозе. Чудесное спасение. И вот вы открываете глаза, а в Аркадии уже бушует война Протектората и корпорации «Тетя Космос».

The Outer Worlds 2 все еще посмеивается над корпоративным миром и бюрократией. Только делает это чуть менее нарочито и заодно затрагивает вопросы общественного строя, ожидаемо сталкивая капитализм и социализм. Сиквел буквально на полтона серьезнее предшественницы, что ощущается более органично. Но сложное лицо игра не делает — самоиронии по-прежнему в избытке.

⇡#Капитализм. Капитализм никогда не меняется

Основная история начинается с поиска предателя, из-за которого миссия на «Горизонте» пошла наперекосяк. Инструментов в нашем распоряжении немного — космический корабль «Инкогнито» да верный напарник Найлз, который и спас протагониста из ледяного сна. Как и первая часть, структурно The Outer Worlds 2 состоит из путешествий по нескольким планетам и станциям. Первая остановка на пути — тропический Эдем.

К счастью, разработчики не погнались за трендом на генерацию локаций. Каждый мир представляет собой обширную, но ограниченную зону для исследований. Общая территория заметно увеличилась по сравнению с предшественницей, но не скатилась в масштабы ради масштабов. На каждой планете найдется по одному-два населенных пункта, где обосновалась одна из фракций, и с десяток-другой точек интереса.

The Outer Worlds 2 умело подталкивает к изучению окрестностей. С одной стороны, она не заваливает иконками. Взгляд зацепился за что-то интересное — пошли и проверили. При этом на карте заранее выделены все строения. Если где-то за перевалом стоит одинокая лачуга — это будет заметно. Но никаких навязчивых стрелок, маркеров и счетчика процентов неисследованных зон. Идите куда хотите. Если, конечно, сможете совладать с агрессивной фауной — автоматической подстройки уровня врагов нет.

История забросит во все доступные миры, а уж насколько детально их изучать — дело ваше. Игра удобная, но не ведет за ручку. Над персонажами нет значков вопросов, поэтому приходится говорить с каждым именным NPC, чтобы узнать, есть ли у него для вас история или поручение. Но если вы получили квест, то всегда видите, где его выполнять. Разве что стоило добавить хотя бы парочку заданий, где дорогу пришлось бы искать самостоятельно.

У большинства квестов обязательно найдется хотя бы два пути выполнения. Какие-то, правда, для вас останутся навсегда закрыты в рамках прохождения, ведь специалистом во всем сразу стать нельзя. Поэтому если вы не вкладывались в инженерию и починить дверь не удастся — для вас она закрыта. Не стоит печалиться, если какая-то дорога обернулась тупиком, — наверняка где-то откроется другой путь, соответствующий навыкам вашего альтер эго.

В диалогах и взаимодействии с миром авторы не скрывают всех опций и условий для их разблокирования. Трюк отчасти дешевый, но зато наглядно показывает количество возможностей для самых разных комбинаций умений. За свое прохождение я встретил требования ко всем возможным способностям, чертам и предысториям, какие только предлагает игра. И пусть не каждая такая опция в силах повлиять на развитие событий, подобный подход позволяет глубже погрузиться в роль.

Нелинейность The Outer Worlds 2 строится сразу на нескольких уровнях. Вы выбираете как стиль прохождения, так и сторону, к которой присоединиться (или пойти против всех). Локации зачастую предлагают множество ходов, а в лучшие свои моменты напоминают Deus Ex с его многоэтажными комплексами, различными путями и удобно проложенными вентиляциями. Чаще всего это важные сюжетные миссии, в которые явно вложили весомую часть бюджета.

Остаться исключительно пацифистом вряд ли получится, но подход к сражениям вы тоже выбираете сами. Ближний и дальний бой могут быть одинаково эффективны, и оба хорошо проработаны. Стрельба стала еще приятнее — каждый выстрел отлично ощущается, особенно из крупного калибра. Впрочем, ничем не хуже возможность огреть врага огромным двуручным молотом. Либо оставаться незамеченным, вырезая противников тычками в спину или с помощью оружия с глушителем, словно Сэм Фишер.

К сожалению, искусственный интеллект противников остался на прежнем (невысоком) уровне. Они всё такие же глуповатые, а единственное, что вызывает у них подозрение — это труп товарища. К счастью, теперь можно обзавестись гаджетом, который буквально растворяет бездыханные тела, позволяя заметать следы преступлений. По-прежнему можно замедлять время, появились и новинки — временный энергетический щит как у Мастера Чифа и сканер окружения, подсвечивающий слабые места врагов и некоторые секреты.

Последняя составляющая сражений — напарники. Всего в команду «Инкогнито» можно завербовать шестерых бойцов. Как и раньше, с собой можно брать до двух соратников, каждый из которых обладает уникальным умением и особенностями. Прокачиваются они вместе с главным героем и каждые пять уровней открывают новые способности. Причем они не только становятся эффективнее в бою, но и могут закрыть некоторые слабости протагониста. Например, Тристан подсвечивает тайные ходы, если вы не прокачали наблюдательность, а робот В.Э.Л.Е.Р.И усилит лечение.

Разумеется, кроме посильной помощи на поле боя, товарищи со временем поделятся своими скелетами в шкафах и пройдут через собственные сюжетные линии. Если вы захотите принять в них участие, конечно же. Они получились в целом… удовлетворительными. Каждый участник команды представляет отдельную фракцию из мира игры. Их истории развиваются параллельно основным событиям и даже пересекаются с ними. Помощь напарникам порой открывает новые пути для прохождения. Но никого из них я не могу назвать по-настоящему ярким и запоминающимся.

* * *

И это, наверное, главная беда самой The Outer Worlds 2. Разработчики действительно проделали работу над ошибками и улучшили практически каждый аспект прошлой игры. Не кривя душой, скажу: сиквел получился и масштабнее, и глубже первой части. Миры больше и красивее. Ролевая система более продуманная и гибкая. Ваш выбор влияет как на игровой процесс, так и на историю и на судьбы персонажей. Перечислять все достоинства и улучшения можно еще долго. Но игре не хватает какого-то последнего шага, чтобы стать выдающейся. Она все еще слишком безопасная. Ей не хватает дерзости и вызова. Или хотя бы вау-моментов. В одном из интервью Obsidian призналась, что студия берется только за те проекты, которые способна реализовать. Может, именно это ее и сдерживает?

Достоинства:

атмосфера ироничного космического вестерна;

ваш выбор отразится на истории и геймплее;

каждая черта хоть раз да откроет уникальную возможность для взаимодействия с миром;

любая задача предлагает несколько решений, но вам не всегда хватит умений для достижения наилучшего исхода;

на удивление проработанная лицевая анимация.

Недостатки:

скудный искусственный интеллект;

напарники хоть и неплохо прописаны, но совершенно не запоминаются;

к концу, когда все планеты исследованы, выполнение поручений превращается в серию телепортаций по точкам перемещения.

Графика Unreal Engine 5 с привычными плюсами и минусами: в меру технологичная картинка, качественная анимация, подвисания на ровном месте. Звук Так и хочется съязвить: он есть. А впрочем, так и поступлю. Причем насчет музыки я не уверен. Одиночная игра Продуманная и доступная ролевая игра, где отыгрыш в первую очередь обусловлен сильными и слабыми сторонами героя. Но и как шутер The Outer Worlds 2 нестыдная. Оценочное время прохождения Порядка полусотни часов уйдет на изучение всей Аркадии. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление The Outer Worlds 2 ладно скроена и увлекательна, но как будто недостаточно амбициозна.

Оценка: 8,5/10

Подробнее о системе оценок

