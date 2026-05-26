«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов

Издатель Sony Interactive Entertainment на день раньше времени (на этот раз из-за пересечения с ежегодной распродажей Days of Play) представил июньскую подборку игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus.

Хедлайнером подборки выступает кооперативный шутер во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Darktide от шведской студии Fatshark. Игра дебютировала в ноябре 2022 года и будет доступна в версии для PS5.

Вторая июньская новинка PS Plus — кооперативный симулятор выживания Grounded от принадлежащей Xbox студии Obsidian Entertainment. До консолей PlayStation игра добралась весной 2024 года. Будет доступна в версиях для PS4 и PS5.

Третья игра PS Plus в июне — платформенный файтинг Nickelodeon All Star Brawl 2 с участием персонажей из франшиз Nickelodeon. Игра вышла в ноябре 2023 года и будет доступна для подписчиков на PS4 и PS5.

Кроме того, ещё на две недели (до 16 июня) в подписке задержится игра из майской подборки — футбольный симулятор EA Sports FC 26 для PS4 и PS5. Вероятно, на фоне приближения Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Пользователи в комментариях остались по большей части недовольны июньским предложением PS Plus. «Цены на подписку растут, а качество игр падает», — подметил Ryazaki на фоне недавнего подорожания.

Раздача продлится со 2 июня по 6 июля. До 1 июня можно активировать майские игры, помимо EA Sports FC 26: фэнтезийный ролевой боевик Wuchang: Fallen Feathers (PS5) и экшен-платформер с восточным колоритом Nine Sols (PS4 и PS5).