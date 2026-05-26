Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Цены на подписку растут, а качество игр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов

Издатель Sony Interactive Entertainment на день раньше времени (на этот раз из-за пересечения с ежегодной распродажей Days of Play) представил июньскую подборку игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus.

Источник изображения: Fatshark

Источник изображения: Fatshark

Хедлайнером подборки выступает кооперативный шутер во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Darktide от шведской студии Fatshark. Игра дебютировала в ноябре 2022 года и будет доступна в версии для PS5.

Вторая июньская новинка PS Plus — кооперативный симулятор выживания Grounded от принадлежащей Xbox студии Obsidian Entertainment. До консолей PlayStation игра добралась весной 2024 года. Будет доступна в версиях для PS4 и PS5.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Третья игра PS Plus в июне — платформенный файтинг Nickelodeon All Star Brawl 2 с участием персонажей из франшиз Nickelodeon. Игра вышла в ноябре 2023 года и будет доступна для подписчиков на PS4 и PS5.

Кроме того, ещё на две недели (до 16 июня) в подписке задержится игра из майской подборки — футбольный симулятор EA Sports FC 26 для PS4 и PS5. Вероятно, на фоне приближения Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Пользователи в комментариях остались по большей части недовольны июньским предложением PS Plus. «Цены на подписку растут, а качество игр падает», — подметил Ryazaki на фоне недавнего подорожания.

Раздача продлится со 2 июня по 6 июля. До 1 июня можно активировать майские игры, помимо EA Sports FC 26: фэнтезийный ролевой боевик Wuchang: Fallen Feathers (PS5) и экшен-платформер с восточным колоритом Nine Sols (PS4 и PS5).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Фанаты призвали Sony сделать Destiny 3 — петицию поддержали больше 180 тысяч человек
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
PS Plus снова подорожает, но не для всех и не везде
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
«На рынке так много нескончаемых видеоигр»: разработчики The Talos Principle 3 объяснили, почему третья часть станет последней в серии
Путь к чистоте священной машины: Owlcat раскрыла детали ключевой механики в аддоне «Неисчислимый музеон» для Warhammer 40,000: Rogue Trader
Теги: playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 19 мин.
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов 31 мин.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 36 мин.
В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление 54 мин.
«Роскомнадзор» заявил, что не собирает IP-адреса россиян у операторов связи 2 ч.
В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов 2 ч.
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков? 2 ч.
С выходом нового патча для Escape from Tarkov игроки могут посетить «Ледокол» — атмосферную PvE-карту 4 ч.
Китай пресёк утечку ИИ-талантов за рубеж, запретив им выезд из страны без особого разрешения 5 ч.
Апокалипсис рабочих мест не наступил: Сэм Альтман признал, что переоценил опасность ИИ для рынка труда 6 ч.
Стартовали российские продажи наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro за 15 999 рублей и более доступных Space 2 21 мин.
Caviar превратила iPhone 17 Pro Max в золотой «трампофон» за $10 500 24 мин.
Honor представила наушники-клипсы Earbuds Clip Pro с автономностью до 47 часов и ценой $88 55 мин.
99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ 2 ч.
Acer готовит портативную консоль Predator Atlas 8 на платформе Intel Arc G3 2 ч.
Власти России отложили платную регистрацию смартфонов по IMEI 2 ч.
Выручка xFusion, отделившейся из-за санкций от Huawei, за четыре года выросла шестикратно на фоне поддержки ИИ-отрасли государством 3 ч.
Европейский Arm-процессор SiPearl Rhea1 для суперкомпьютеров стал на шаг ближе к массовому выпуску 4 ч.
Особенности и цена умного кольца Oura Ring 5 раскрыты в преддверии анонса 4 ч.
Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro — свой первый геймерский маршрутизатор с Wi-Fi 8 4 ч.