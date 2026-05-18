PS Plus снова подорожает, но не для всех и не везде

Экономическая ситуация в игровой индустрии лучше не становится, и японская компания Sony Interactive Entertainment, стоящая за брендом PlayStation, объявила об очередном повышении цен для абонентов подписки PlayStation Plus.

Как стало известно, с 20 мая стоимость оформления базового тарифа PS Plus на месяц и три месяца в «избранных» регионах вырастет:

месячная подписка — с $9,99 / £6,99 / €8,99 до $10,99 / £7,99 / €9,99;

трёхмесячная подписка — с $24,99 / £19,99 / €24,99 до $27,99 / £21,99 / €27,99.

По словам Sony, корректировка затронет лишь новых абонентов PS Plus и не коснётся активных подписчиков (не считая Турции и Индии), если только не изменятся условия существующей подписки или закончится срок её действия.

В качестве причины очередного подорожания PS Plus упоминаются сложившиеся «рыночные условия» — те же рыночные условия позволили Sony увеличить операционную прибыль за год на 12 % (до $2,95 млрд).

Это уже не первое повышение цен от Sony в 2026 году. В начале апреля японский платформодержатель поднял по всему миру стоимость PS5 (с $550 до $650), PS5 Pro (с $750 до $900) и PlayStation Portal (с $200 до $250).