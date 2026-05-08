Продажи PlayStation 5 рухнули почти в два раза — Sony винит дефицит памяти

Игровые консоли PlayStation 5 сейчас находятся на шестом году своего жизненного цикла, однако из-за дефицита памяти приставки не только не подешевели, а, наоборот, стали дороже. В прошлом фискальном квартале Sony сократила объёмы продаж консолей PlayStation 5 на 46 % в годовом сравнении — до 1,5 млн штук. В текущем фискальном году она рассчитывает ориентироваться на доступность памяти при планировании объёмов выпуска консолей.

Источник изображения: Sony

При оглашении итогов квартала, как сообщает Engadget, представители Sony сообщили следующее: «Мы собираемся планировать объёмы продаж PS5 в 2026 фискальном году [начался 1 апреля, — прим. ред.], основываясь на объёме памяти, который мы сможем закупить по разумным ценам; мы рассчитываем, что прибыльность в сфере производства аппаратного обеспечения останется на том же уровне, что и в 2025 фискальном году».

Общие продажи PlayStation 5 с момента дебюта осенью 2020 года по состоянию на 31 марта 2026 года достигли 93,7 млн единиц. Для сравнения, суммарные продажи PS4 за весь её жизненный цикл достигли 117,2 млн консолей, а PS3 — 87,4 млн.

В целом по итогам прошедшего фискального года игровое подразделение Sony даже слегка увеличило выручку — с $29,8 до $29,9 млрд. Операционная прибыль выросла на 12 % — до $2,95 млрд, во многом благодаря увеличению выручки в сегменте PlayStation Network. В текущем фискальном году Sony прогнозирует снижение выручки в игровом сегменте бизнеса на 6 % — до $28 млрд. Прибыль Sony в игровом сегменте при этом должна вырасти на 30 %, поскольку отныне не будет учитываться негативное влияние потерь, связанных с плохими продажами Destiny 2.

Дефицит памяти уже вынудил Sony дважды менее чем за год поднять цены на игровые консоли PlayStation 5, в том числе на $100 в США, поэтому компании придётся балансировать между сохранением относительной доступности своей продукции и поддержанием прибыли на приемлемом уровне в условиях роста затрат на покупку памяти. Из приведённых выше заявлений следует, что Sony не собирается скупать память по любой цене, а будет придерживаться благоразумного подхода, который при условии сохранения дефицита памяти может привести к сокращению объёмов выпуска игровых консолей. В феврале компания заявляла, что создала запас памяти, необходимый для выпуска желаемого количества игровых консолей к осеннему сезону 2026 года.

В прошлом фискальном году Sony нарастила прибыль в сегментах кинопроизводства и выпуска чипов, но сократила её на музыкальном направлении. Общая операционная прибыль компании в прошлом фискальном году выросла на 13,4 % — до $9,3 млрд, что оказалось ниже ожиданий рынка.

Теги: sony, playstation 5, игровые консоли, финансы, аналитика
