PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal скоро резко подорожают — Sony поднимает цены по всему миру

Вслед за недавними слухами японский платформодержатель Sony Interactive Entertainment официально объявил о скором повышении цен по всему миру на игровые консоли из семейства PlayStation 5.

Как стало известно, базовая модель PlayStation 5 подорожает с $550 до $650, цифровая версия PlayStation 5 (без дисковода) будет стоить $600 вместо $500, а цена PlayStation 5 Pro повысится с $750 до $900.

Одновременно с консолями вырастет стоимость и портативного устройства PlayStation Portal для удалённого воспроизведения игр с PS5. На запуске гаджет оценили в $200, а теперь за него придётся отдать $250.

Изменения вступят в силу со 2 апреля во всех странах. В качестве основной причины для повышения цен в Sony Interactive Entertainment назвали «сохраняющееся давление на мировую экономику».

«Знаем, что изменения цен повлияют на наше сообщество. Но после тщательной оценки мы пришли к выводу, что это необходимый шаг для продолжения выпуска высококачественных игр для геймеров по всему миру», — отметили в PlayStation.

Стоит отметить, что это уже не первое (но самое значительное) повышение цен на PS5. В августе 2022 года консоль подорожала (с $500 до $550) по всему миру, кроме США, а в прошлом августе изменение добралось до американского рынка.

Sony не единственная, кто повышает цены на свои консоли. Microsoft в 2025 году поднимала стоимость приставок Xbox дважды. Xbox Series X теперь продаётся за $650 (на $150 дороже, чем на запуске), а Xbox Series S — $400 (на $100).