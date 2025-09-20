Microsoft снова повысит цены на консоли Xbox Series X и Series S в США из-за пошлин

Компания Microsoft снова повысит цены на свои игровые приставки Xbox Series X/S в США. Изменения ожидаются со следующего месяца. С 3 октября модель Xbox Series X будет предлагаться за $649,99 (сейчас $599,99). В свою очередь модель Xbox Series S подорожает с текущих $379,99 до $399,99.

Microsoft объясняет рост цен «изменениями макроэкономической ситуации». Такими громкими словами компания описывает новые торговые пошлины администрации президента США Дональда Трампа. Цены на консоли Xbox за пределами США останутся прежними. В США цены на контроллеры и гарнитуры для приставок Xbox не изменятся.

Стоимость обычной версии Xbox Series S вырастет на $20, а обычной версии Xbox Series X — на $50. Также компания увеличит на $70 стоимость Xbox Series X Galaxy Black Special Edition с накопителем на 2 Тбайт.

Microsoft корректировала цены на свои приставки, контроллеры и гарнитуры в мае этого года. Тогда консоль Xbox Series X подорожала на $100, а Xbox Series S — на $80. С учётом изменений цен в следующем месяце приставки подорожают совокупно на $150 и $100 соответственно.

Версия Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, представленная около года назад, имела рекомендованную цену $599,99. В октябре её цена составит $799,99. Таким образом, приставка за год совокупно подорожает на $200.

Microsoft ранее также планировала увеличить цену на некоторые оригинальные игры Microsoft Studio до $80, но в июле отказалась от этой идеи.