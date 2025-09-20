Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Microsoft снова повысит цены на консоли ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Microsoft снова повысит цены на консоли Xbox Series X и Series S в США из-за пошлин

Компания Microsoft снова повысит цены на свои игровые приставки Xbox Series X/S в США. Изменения ожидаются со следующего месяца. С 3 октября модель Xbox Series X будет предлагаться за $649,99 (сейчас $599,99). В свою очередь модель Xbox Series S подорожает с текущих $379,99 до $399,99.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Microsoft объясняет рост цен «изменениями макроэкономической ситуации». Такими громкими словами компания описывает новые торговые пошлины администрации президента США Дональда Трампа. Цены на консоли Xbox за пределами США останутся прежними. В США цены на контроллеры и гарнитуры для приставок Xbox не изменятся.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

Стоимость обычной версии Xbox Series S вырастет на $20, а обычной версии Xbox Series X — на $50. Также компания увеличит на $70 стоимость Xbox Series X Galaxy Black Special Edition с накопителем на 2 Тбайт.

Microsoft корректировала цены на свои приставки, контроллеры и гарнитуры в мае этого года. Тогда консоль Xbox Series X подорожала на $100, а Xbox Series S — на $80. С учётом изменений цен в следующем месяце приставки подорожают совокупно на $150 и $100 соответственно.

Версия Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, представленная около года назад, имела рекомендованную цену $599,99. В октябре её цена составит $799,99. Таким образом, приставка за год совокупно подорожает на $200.

Microsoft ранее также планировала увеличить цену на некоторые оригинальные игры Microsoft Studio до $80, но в июле отказалась от этой идеи.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов
Многообещающие портативные консоли на Ryzen Z2 оказались фантомом, и кто виноват, не ясно
Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch
При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок
Теги: microsoft, xbox series x, xbox series s, сша, повышение цен, пошлины
microsoft, xbox series x, xbox series s, сша, повышение цен, пошлины
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 53 мин.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 3 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 4 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 6 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 6 ч.
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности 7 ч.
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно 8 ч.
Инсайдер призвал не ждать новостей о Bloodborne — с культовым эксклюзивом PS4 не происходит «ровным счётом ничего» 8 ч.
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую вовсю взламывались ПК 8 ч.
ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail 9 ч.
Microsoft снова повысит цены на консоли Xbox Series X и Series S в США из-за пошлин 56 мин.
Huawei представила флагманские смарт-часы Watch Ultimate 2 с защитой от воды до 150 метров и ценой от €899 2 ч.
OpenAI вместе с Джони Айвом переманили десятки талантов из Apple для разработки ИИ-гаджетов io 2 ч.
Цены GeForce RTX 5000 наконец упали до рекомендованных, но лишь в США — на это ушло меньше года 3 ч.
Марс получится подключить к Земле в помощью лазеров — эксперименты NASA на «Психее» превзошли ожидания 4 ч.
ASRock представила Radeon RX 7700 Challenger и раскрыла частоты новой видеокарты AMD 7 ч.
Внутри пауэрбанка iPhone Air MagSafe оказался аккумулятор от самого iPhone Air — но зарядить смартфон полностью не получится 7 ч.
Vantage вложит €3,2 млрд в кампус ЦОД в испанской Сарагосе 8 ч.
Apple рассказала, как Watch научились предупреждать пользователей о высоком артериальном давлении с помощью ИИ 9 ч.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: три недели на одном заряде 9 ч.