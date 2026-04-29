«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus

В соответствии с установленным расписанием вечером 29 апреля издатель Sony Interactive Entertainment официально представил майскую подборку игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus.

Источник изображения: Steam (ZlosiDeR)

Хедлайнером подборки выступает самый актуальный на сегодняшний день футбольный симулятор EA Sports FC 26 от Electronic Arts. Игра дебютировала в сентябре 2025 года и будет доступна в версиях для PS4 и PS5.

Как подметили пользователи форума Reddit, появление EA Sports FC 26 в майской подборке PS Plus за 2026 год стало закономерным: в мае 2022-го подписчики получили FIFA 22, а в мае 2024-го — EA Sports FC 24. Совпадение?

Источник изображения: Steam

Кроме того, в мае подписчикам PS Plus достанется вышедший прошлым летом фэнтезийный ролевой боевик Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Leenzee Games. Игра будет доступна только на PS5.

Наконец, майская подборка включает вдохновлённый Sekiro: Shadows Die Twice двухмерный экшен-платформер с восточным колоритом Nine Sols для PS4 и PS5. За игру в ответе тайваньская студия Red Candle Games (Detention, Devotion).

Источник изображения: PlayStation

Пользователи в комментариях к анонсу и в обсуждении подборки на Reddit остались в восторге от майского предложения PS Plus. «Один из лучших месяцев в истории. Эти три игры должны понравиться большинству геймеров», — уверен czimmm.

Раздача продлится с 5 мая по 1 июня. До 4 мая можно активировать апрельские игры: ролевой экшен Lords of the Fallen (PS5), аниме-боевик Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5) и сборник Tomb Raider I-III Remastered (PS4 и PS5).

Теги: playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
