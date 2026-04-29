«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus

В соответствии с установленным расписанием вечером 29 апреля издатель Sony Interactive Entertainment официально представил майскую подборку игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus.

Хедлайнером подборки выступает самый актуальный на сегодняшний день футбольный симулятор EA Sports FC 26 от Electronic Arts. Игра дебютировала в сентябре 2025 года и будет доступна в версиях для PS4 и PS5.

Как подметили пользователи форума Reddit, появление EA Sports FC 26 в майской подборке PS Plus за 2026 год стало закономерным: в мае 2022-го подписчики получили FIFA 22, а в мае 2024-го — EA Sports FC 24. Совпадение?

Кроме того, в мае подписчикам PS Plus достанется вышедший прошлым летом фэнтезийный ролевой боевик Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Leenzee Games. Игра будет доступна только на PS5.

Наконец, майская подборка включает вдохновлённый Sekiro: Shadows Die Twice двухмерный экшен-платформер с восточным колоритом Nine Sols для PS4 и PS5. За игру в ответе тайваньская студия Red Candle Games (Detention, Devotion).

Пользователи в комментариях к анонсу и в обсуждении подборки на Reddit остались в восторге от майского предложения PS Plus. «Один из лучших месяцев в истории. Эти три игры должны понравиться большинству геймеров», — уверен czimmm.

Раздача продлится с 5 мая по 1 июня. До 4 мая можно активировать апрельские игры: ролевой экшен Lords of the Fallen (PS5), аниме-боевик Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5) и сборник Tomb Raider I-III Remastered (PS4 и PS5).