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Не подлетай — опасно: угрожавший Земле астероид Апофис сам рискует пострадать от космического мусора

Уже досконально известно, что 13 апреля 2029 года примерно в 32 тыс. км над поверхностью Земли пройдёт крупный околоземный астероид Апофис (99942). Это ниже орбиты геостационарных спутников, и поэтому в событии есть небольшой, но всё же элемент риска. Столкновение 370-метрового Апофиса с Землёй исключено, однако существует вероятность столкновения астероида с космическим мусором, степень которой решили выяснить итальянские учёные.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Работу провели исследователи Джулия Скеттино (Giulia Schettino) и Алессандро Росси (Alessandro Rossi) из Института прикладной физики «Нелло Каррара» (IFAC) Итальянского национального исследовательского совета (CNR). Как специалистам по астероидам и околоземным объектам, им было любопытно узнать, не пересечётся ли Апофис во время пролёта с искусственными объектами на высоких околоземных орбитах. Они отобрали из американского каталога TLE 3250 спутников, отработавших ступеней и фрагментов мусора, апогей орбит которых превышает 30 тыс. км. Затем учёные построили модель, перебрав возможные положения объектов, наклонения их орбит и ориентации эллиптических траекторий к апрелю 2029 года.

Если всё пойдёт по худшему сценарию, около половины рассмотренных объектов имеют все шансы пройти от Апофиса на расстоянии менее 1000 км, 1175 из них — ближе 500 км, 219 — ближе 100 км и 70 — ближе 50 км. Для отдельных групп заброшенных аппаратов, ракетных блоков и обломков расчётные минимальные расстояния составили от 29 до 4 км. Однако эти цифры не являются прогнозом реальных сближений: исследователи намеренно перебирали предельные конфигурации и пока не оценивали вероятность того, что объект действительно окажется в нужной точке орбиты в нужный момент. Поэтому вероятность столкновения пока считается практически нулевой.

Полностью исключить удар не внесённого в каталог фрагмента по астероиду всё же нельзя, поскольку каталоги высокоорбитального мусора достаточно надёжно учитывают лишь объекты размером свыше 50 см. При относительной скорости около 7,4 км/с даже небольшой обломок не сможет заметно изменить траекторию Апофиса, но способен оставить кратер, выбросить облако пыли или повлиять на вращение астероида. Земле от этого ничего угрожать не будет, но это может серьёзно помешать наблюдениям за астероидом. Для Апофиса такой близкий проход рядом с планетой — уже стресс, чреватый оползнями и сотрясением поверхности, и случайный удар не улучшит условия наблюдений, особенно для планируемых миссий ESA RAMSES и NASA OSIRIS-APEX, аппараты которых сблизятся с астероидом для его детального изучения.

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Теги: астероиды, космический мусор, солнечная система
астероиды, космический мусор, солнечная система
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