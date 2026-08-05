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Возвращение блудного сына: спустя шесть лет работы на EA в Ubisoft вернулся режиссёр Assassin’s Creed Valhalla

Французский издатель и разработчик Ubisoft сейчас переживает не лучшие времена (см. масштабную перезагрузку), однако уверенности в будущем компании должно придать возвращение одного из кузнецов прошлых успехов.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Глава контента франшизы Assassin’s Creed и творческий руководитель Assassin’s Creed IV: Black Flag Жан Гедон (Jean Guesdon) сообщил о возвращении в Ubisoft ветерана серии Эрика Баптизата (Eric Baptizat).

Специалист возглавил разработку Assassin’s Creed Valhalla после скандального ухода Ашрафа Исмаила (Ashraf Ismail) из Ubisoft, а также исполнял обязанности ведущего гейм-дизайнера Assassin’s Creed Origins и Black Flag.

В 2020 году Баптизат, после почти 16 лет работы, покинул Ubisoft ради должности главы производства амбициозного ремейка космического хоррора Dead Space от принадлежащей Electronic Arts канадской Motive Studio.

Спустя шесть лет Баптизат вернулся в Ubisoft на должность руководителя разработки при франшизе Assassin's Creed. В производстве у компании находится сразу несколько игр серии — к какой из них присоединится специалист, неясно.

«То, что человек с его опытом, тщанием и духом товарищества берёт на себя эту роль, наполняет меня уверенностью и изрядной долей оптимизма насчёт будущего бренда. С возвращением, Эрик. Мы так рады видеть тебя дома», — поделился Гедон.

Новейшим релизом в серии является Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag. Следующая большая игра франшизы под рабочим названием Codename Hexe ожидается в 2027 году.

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Теги: ubisoft
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