Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Ubisoft анонсировала масштабную перезагр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ubisoft анонсировала масштабную перезагрузку — шесть игр отменены, семь отложены, две студии закрыты

Многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time стал не единственной жертвой Ubisoft. Французский издатель и разработчик объявил о масштабной организационной и операционной перезагрузке.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

После тщательного анализа своей стратегии выпуска контента Ubisoft отменила шесть проектов, включая упомянутый ремейк «Песков времени» и четыре неанонсированные игры (одна мобильная, три по новой интеллектуальной собственности).

Ещё семь игр Ubisoft отложила — для достижения повышенного уровня качества и максимизации долгосрочного потенциала. В частности, один запланированный на 2026 финансовый год релиз задержится до 2027-го.

Предполагается, что одной из перенесённых игр может быть окружённый слухами ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag

Предполагается, что одной из перенесённых игр может быть окружённый слухами ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag

В сердце этой трансформации — децентрализованная система из пяти творческих домов, которые объединяют производственные и издательские функции, построены вокруг конкретных брендов и имеют собственное руководство:

  • первый творческий дом (Vantage Studios) — сосредоточен на крупнейших франшизах Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six);
  • второй творческий дом — отвечает за соревновательные и кооперативные шутеры (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell);
  • третий творческий дом — оперирует играми-сервисами (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull and Bones);
  • четвёртый творческий дом — посвящён фэнтезийным и сюжетным играм (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good and Evil);
  • пятый творческий дом — сфокусирован на казуальных играх и продуктах для всей семьи (Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno, Hasbro).

В рамках реорганизации Ubisoft закрыла две студии — одну в канадском Галифаксе, вторую в Стокгольме — и провела реструктуризации (сокращения) в RedLynx и Massive Entertainment, а также дубайском офисе.

Структура творческих домов Ubisoft

Структура творческих домов Ubisoft

Перечисленные изменения направлены на возвращение Ubisoft лидирующих позиций в индустрии и обеспечение устойчивого роста параллельно с дальнейшим сокращением расходов: €200 млн за следующие два года.

Ubisoft предупредила, что перезагрузка будет иметь серьёзное влияние на краткосрочную финансовую траекторию компании (особенно в 2026 и 2027 фискальных годах), но должна окупиться в долгосрочной перспективе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ubisoft отменила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time спустя пять лет после анонса
Бывший босс Assassin’s Creed подал на Ubisoft в суд и потребовал почти миллион долларов за «замаскированное увольнение»
Спустя 27 лет работы глава The Division променял Ubisoft на Battlefield Studios
AMD выпустила драйвер Radeon 26.1.1: поддержка Ryzen AI 400, большой ИИ-пакет и патчи для Black Ops 7 и других игр
Автор заблокированного VR-мода для Cyberpunk 2077 допустил релиз бесплатной версии, но пираты его уже опередили
Nvidia обвинили в переговорах с пиратами о доступе к 500 Тбайт книг для обучения ИИ
Теги: ubisoft
ubisoft
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.