Ubisoft анонсировала масштабную перезагрузку — шесть игр отменены, семь отложены, две студии закрыты

Многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time стал не единственной жертвой Ubisoft. Французский издатель и разработчик объявил о масштабной организационной и операционной перезагрузке.

После тщательного анализа своей стратегии выпуска контента Ubisoft отменила шесть проектов, включая упомянутый ремейк «Песков времени» и четыре неанонсированные игры (одна мобильная, три по новой интеллектуальной собственности).

Ещё семь игр Ubisoft отложила — для достижения повышенного уровня качества и максимизации долгосрочного потенциала. В частности, один запланированный на 2026 финансовый год релиз задержится до 2027-го.

В сердце этой трансформации — децентрализованная система из пяти творческих домов, которые объединяют производственные и издательские функции, построены вокруг конкретных брендов и имеют собственное руководство:

первый творческий дом (Vantage Studios) — сосредоточен на крупнейших франшизах Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six);

второй творческий дом — отвечает за соревновательные и кооперативные шутеры (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell);

третий творческий дом — оперирует играми-сервисами (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull and Bones);

четвёртый творческий дом — посвящён фэнтезийным и сюжетным играм (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good and Evil);

пятый творческий дом — сфокусирован на казуальных играх и продуктах для всей семьи (Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno, Hasbro).

В рамках реорганизации Ubisoft закрыла две студии — одну в канадском Галифаксе, вторую в Стокгольме — и провела реструктуризации (сокращения) в RedLynx и Massive Entertainment, а также дубайском офисе.

Перечисленные изменения направлены на возвращение Ubisoft лидирующих позиций в индустрии и обеспечение устойчивого роста параллельно с дальнейшим сокращением расходов: €200 млн за следующие два года.

Ubisoft предупредила, что перезагрузка будет иметь серьёзное влияние на краткосрочную финансовую траекторию компании (особенно в 2026 и 2027 фискальных годах), но должна окупиться в долгосрочной перспективе.