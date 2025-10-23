Сегодня 23 октября 2025
Ubisoft запустила в студии разработчиков The Division «добровольную программу карьерного перехода», а создателей Trials склоняет к мобильным играм

Принадлежащие Ubisoft студии Massive Entertainment (Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, The Division) и Ubisoft RedLynx (серия Trials) объявили о проведении реорганизации, за которой обычно скрываются увольнения.

Источник изображений: Ubisoft

Massive сообщила, что недавно «переориентировала» свои команды и ресурсы для укрепления будущей линейки игр и дальнейшей фокусировки усилий на франшизе The Division, а также технологиях в их основе (Snowdrop, Ubisoft Connect).

Чтобы поддержать сотрудников в рамках этого непростого периода, Massive вводит «добровольную программу карьерного перехода», которая позволит определённым работникам «сделать следующий шаг в карьере на своих условиях».

По данным Le Figaro, программа предназначена для сотрудников, ожидающих перевода на новые проекты, и открыта до 15 декабря. Масштаб сокращений в рамках новой инициативы не уточняется.

Ubisoft также заверила Le Figaro, что ситуация в Massive не повлияет на находящиеся у неё в разработке The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division 3 и мобильную The Division Resurgence.

В настоящее время RedLynx ведёт разработку двух неанонсированных мобильных игр

Что касается RedLynx, то финская студия получила от Ubisoft «предложение по реструктуризации», направленной на «упрощение структуры, более чёткую расстановку приоритетов, снижение затрат и повышение эффективности».

Реорганизация приведёт к увольнению не более 60 сотрудников и смене приоритетов RedLynx с мультиплатформенной разработки на мобильную. Переговоры с работниками начнутся 30 октября и должны закончиться к концу ноября.

massive entertainment, ubisoft, увольнения, сокращения
