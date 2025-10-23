Ubisoft запустила в студии разработчиков The Division «добровольную программу карьерного перехода», а создателей Trials склоняет к мобильным играм

Принадлежащие Ubisoft студии Massive Entertainment (Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, The Division) и Ubisoft RedLynx (серия Trials) объявили о проведении реорганизации, за которой обычно скрываются увольнения.

Massive сообщила, что недавно «переориентировала» свои команды и ресурсы для укрепления будущей линейки игр и дальнейшей фокусировки усилий на франшизе The Division, а также технологиях в их основе (Snowdrop, Ubisoft Connect).

Чтобы поддержать сотрудников в рамках этого непростого периода, Massive вводит «добровольную программу карьерного перехода», которая позволит определённым работникам «сделать следующий шаг в карьере на своих условиях».

По данным Le Figaro, программа предназначена для сотрудников, ожидающих перевода на новые проекты, и открыта до 15 декабря. Масштаб сокращений в рамках новой инициативы не уточняется.

Ubisoft также заверила Le Figaro, что ситуация в Massive не повлияет на находящиеся у неё в разработке The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division 3 и мобильную The Division Resurgence.

Что касается RedLynx, то финская студия получила от Ubisoft «предложение по реструктуризации», направленной на «упрощение структуры, более чёткую расстановку приоритетов, снижение затрат и повышение эффективности».

Реорганизация приведёт к увольнению не более 60 сотрудников и смене приоритетов RedLynx с мультиплатформенной разработки на мобильную. Переговоры с работниками начнутся 30 октября и должны закончиться к концу ноября.