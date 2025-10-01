Сегодня 01 октября 2025
У Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six теперь новый дом, которым частично владеет Tencent — Ubisoft представила Vantage Studios

Французский издатель и разработчик Ubisoft объявил о запуске Vantage Studios — подтверждённого в марте дочернего предприятия с самыми важными активами основной компании.

Источник изображений: Ubisoft

Ubisoft называет Vantage Studios новым «творческим домом», который теперь в ответе за разработку, развитие и расширение Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six как интеллектуальной собственности.

Vantage Studios возглавляют сооснователь Ubisoft Montreal Кристоф Деренн (Christophe Derennes) и член комитета по трансформации Ubisoft Чарли Гиймо (Charlie Guillemot), который приходится сыном главе компании Иву Гиймо (Yves Guillemot).

Целью Vantage Studios в Ubisoft видят укрепление и углубление связи разработчиков и игроков, что должно открыть путь большей автономии команд и сокращению времени между сбором отзывов и внедрением улучшений на их основе.

Учреждённое подразделение насчитывает более тысячи сотрудников по всему миру. Vantage Studios включает команды разработки Ubisoft в Монреале, Квебеке, Шербруке, Сагенее, Барселоне и Софии.

По словам Ubisoft, Vantage Studios является первым шагом в проходящей сейчас трансформации компании. В планах — открытие «творческих домов» для других брендов и франшиз.

Стоит отметить, что 25 % акций Vantage Studios принадлежат Tencent. Китайский IT-гигант инвестировал в новое предприятие €1,16 млрд и, как сообщает Eurogamer, будет выполнять консультационную роль при руководстве подразделения.

