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Китай ускорил развёртывание конкурента Starlink — на орбиту отправилась 23-я группа спутников

4 августа в 16:52 по пекинскому времени (11:52 мск) Китай запустил очередную группу спутников низкоорбитальной системы связи. Ракета-носитель «Чанчжэн-8А» стартовала с коммерческого космодрома Хайнань в городе Вэньчан. Аппараты 23-й группы спутников низкоорбитальной системы связи успешно отделились от носителя и вышли на расчётные орбиты. Количество спутников, их масса и точные орбитальные параметры не раскрываются.

Источник изображений: Xinhua

Источник изображений: Xinhua

Ракета представляет собой двухступенчатую жидкостную ракету высотой около 50 м и стартовой массой 371 т. Центральный блок первой ступени и два боковых ускорителя используют керосин и жидкий кислород, тогда как вторая ступень диаметром чуть более 3 м работает на жидких водороде и кислороде. Увеличенный головной обтекатель ракеты диаметром 5,2 м позволяет размещать на ней крупные пакеты спутников. Носитель способен доставить до 7 т полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

Официальное название группировки в сообщении не приводится, однако профильные источники относят эти аппараты к государственной системе Guowang («Национальная сеть»), создаваемой для предоставления широкополосного доступа в интернет с низкой задержкой. Использование низких орбит сокращает путь радиосигнала по сравнению с геостационарными системами, но для непрерывного покрытия требует сотен или тысяч спутников и большого количества групповых запусков. «Чанчжэн-8А» разрабатывалась именно для ускоренного развёртывания таких группировок, а нынешний старт стал десятой миссией этой модификации носителя.

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Теги: запуск ракеты, спутниковый интернет, китайские технологии
запуск ракеты, спутниковый интернет, китайские технологии
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