Сегодня 05 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google назвала дату отключения «Ассистен...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google назвала дату отключения «Ассистента» на Android и Wear OS

Как и ожидалось, «Google Ассистент» в этом году начнёт изыматься из экосистемы Google. Процесс удаления устаревшего сервиса компания запустит 4 сентября — об этом она сообщила в письме, которое разослала пользователям.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Компания начнёт удалять доступ к «Google Ассистенту» 4 сентября, но всю базу пользователей компания сможет охватить лишь за несколько недель. Когда доступ к устаревшему сервису заблокируется, воспользоваться им на смартфоне, планшете и других сопряжённых устройствах больше не получится. «Google Ассистент» перестанет работать на часах под управлением Wear OS, а также на автомобилях, где доступ к нему обеспечивается через смартфон — на машинах со встроенным ИИ-помощником старого образца он продолжит работать и после 4 сентября.

К другим системам это пока не относится, но в Google упомянули, что новый ИИ-помощник Gemini появится на устройствах под управлением Google TV, на колонках Google Home и умных дисплеях. «Мы стремимся обеспечить плавный переход и уверены, что Gemini предложит вам ещё более функциональный и полезный опыт работы с голосовым помощником», — заверили в компании. Первоначально Google намеревалась прекратить поддержку старого сервиса в конце 2025 года, но впоследствии продлила срок до 2026 года. В приложении Gemini до сих пор доступна возможность переключиться на «Google Ассистент».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки
Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки
Такой Google Earth нам не нужен: функцию генерации спутниковых снимков отключили из-за злоупотреблений
Исследователи уличили ИИ-агентов OpenAI и Anthropic в новых попытках взлома
Исследователи «спустили с поводка» ИИ-модели — те попытались добавить вредоносный код в открытое ПО
Белый дом не станет раскрывать свою схему тестирования ИИ-моделей на безопасность
Материалы по теме
ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки

ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки

Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки

Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки

Такой Google Earth нам не нужен: функцию генерации спутниковых снимков отключили из-за злоупотреблений

Такой Google Earth нам не нужен: функцию генерации спутниковых снимков отключили из-за злоупотреблений

Исследователи уличили ИИ-агентов OpenAI и Anthropic в новых попытках взлома

Исследователи уличили ИИ-агентов OpenAI и Anthropic в новых попытках взлома

Исследователи «спустили с поводка» ИИ-модели — те попытались добавить вредоносный код в открытое ПО

Исследователи «спустили с поводка» ИИ-модели — те попытались добавить вредоносный код в открытое ПО

Белый дом не станет раскрывать свою схему тестирования ИИ-моделей на безопасность

Белый дом не станет раскрывать свою схему тестирования ИИ-моделей на безопасность

Теги: google, google ассистент, ии
google, google ассистент, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российские энтузиасты перенесли GTA III в браузер, хотя это считалось невозможным
Microsoft подтёрла свою рекомендацию о 32 Гбайт оперативной памяти для игровых ПК
Технология из глубин веков позволит строить самоохлаждающиеся здания — и никакой электроники
Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой
Sony всерьёз намерена наполнить экосистему PlayStation рекламой
Moonlighter 2: The Endless Vault скоро вырвется из бесконечного хранилища раннего доступа Steam — дата выхода 1.0 и раздача первой игры 58 мин.
Разработчики Android-приложений непреднамеренно сливают местоположения пользователей рекламодателям 2 ч.
Google назвала дату отключения «Ассистента» на Android и Wear OS 2 ч.
Samsung первой в мире запустила HDR10+ Advanced — технология дебютирует в Prime Video 2 ч.
Microsoft призвала инженеров не злоупотреблять использованием ИИ — это дорого 3 ч.
Исследователи уличили ИИ-агентов OpenAI и Anthropic в новых попытках взлома 5 ч.
Исследователи «спустили с поводка» ИИ-модели — те попытались добавить вредоносный код в открытое ПО 5 ч.
Белый дом не станет раскрывать свою схему тестирования ИИ-моделей на безопасность 5 ч.
Doom запустили прямо в Paint — и к этому причастен технический директор Microsoft Azure 5 ч.
Возвращение блудного сына: спустя шесть лет работы на EA в Ubisoft вернулся режиссёр Assassin’s Creed Valhalla 6 ч.
GlobalFoundries тоже откусила кусок ИИ-пирога и превзошла прогнозы Уолл-стрит во втором квартале 5 мин.
Астрономы научились предсказывать солнечные бури с точностью до получаса — это в десять раз лучше прежнего 35 мин.
AMD привезёт на IFA 2026 «персональный ИИ» — ожидаются новые Ryzen 37 мин.
В России создали первый маломощный спутниковый двигатель на криптоне — такие используют спутники Starlink 41 мин.
Anthropic начала набирать команду для разработки собственных ИИ-чипов 45 мин.
Акции SpaceX вошли в крутое пике — инвесторов напугали беспрецедентные расходы на ИИ 53 мин.
Samsung готовит недорогие смарт-часы Galaxy Aero без Wear OS, но это не точно 53 мин.
Samsung придумала, как почти избавиться от складки на экране складных смартфонов 2 ч.
Смартфоны Google Pixel 11 получат RGB-подсветку HiLight — утечка показала её предназначение 2 ч.
ИИ-модели могут работать на чём угодно: энтузиаст запустил LLM на микроконтроллере за $10 3 ч.