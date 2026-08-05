Google назвала дату отключения «Ассистента» на Android и Wear OS

Как и ожидалось, «Google Ассистент» в этом году начнёт изыматься из экосистемы Google. Процесс удаления устаревшего сервиса компания запустит 4 сентября — об этом она сообщила в письме, которое разослала пользователям.

Компания начнёт удалять доступ к «Google Ассистенту» 4 сентября, но всю базу пользователей компания сможет охватить лишь за несколько недель. Когда доступ к устаревшему сервису заблокируется, воспользоваться им на смартфоне, планшете и других сопряжённых устройствах больше не получится. «Google Ассистент» перестанет работать на часах под управлением Wear OS, а также на автомобилях, где доступ к нему обеспечивается через смартфон — на машинах со встроенным ИИ-помощником старого образца он продолжит работать и после 4 сентября.

К другим системам это пока не относится, но в Google упомянули, что новый ИИ-помощник Gemini появится на устройствах под управлением Google TV, на колонках Google Home и умных дисплеях. «Мы стремимся обеспечить плавный переход и уверены, что Gemini предложит вам ещё более функциональный и полезный опыт работы с голосовым помощником», — заверили в компании. Первоначально Google намеревалась прекратить поддержку старого сервиса в конце 2025 года, но впоследствии продлила срок до 2026 года. В приложении Gemini до сих пор доступна возможность переключиться на «Google Ассистент».