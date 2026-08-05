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Samsung придумала, как почти избавиться от складки на экране складных смартфонов

Новые складные смартфоны Samsung ставят рекорды по предзаказам, и уже сейчас корейский производитель закладывает основу для новых устройств. Подразделение Samsung Display разрабатывает новое стеклянное покрытие, которое сделает складки на таких экранах менее заметными.

Технология получила название «ультратонкого стекла с вытравленной центральной зоной» (Center Etched Thin Glass — CTG), и использоваться она будет в складных OLED-дисплеях, узнал ресурс ZDNet. Решение может быть готово к выходу на рынок уже через год, утверждают источники, хотя её разработка ещё продолжается, и решение о внедрении не принято.

Идея предельно проста. Вместо того, чтобы делать весь лист ультратонкого стекла одинаковой толщины, технология CTG предлагает истончить только тот участок, который изгибается каждый раз при складывании устройства. Остальная область стекла толще, то есть в открытом состоянии дисплей остаётся преимущественно жёстким и прочным.

Это незначительное изменение может иметь существенное значение. Видимые складки появляются потому, что центральная часть дисплея подвергается наибольшему напряжению, и если сделать её тоньше, то изгиб станет более естественным, и постоянные складки будут появляться не так быстро. Да и сами устройства станут тоньше и прочнее.

Сейчас корейские инженеры хотя добиться того, чтобы владелец устройства не видел и не ощущал, где толщина стекля меняется. Разрабатываются специальные наполнители, благодаря которым дисплей будет выглядеть и ощущаться как покрытый стеклом одной толщины.

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Теги: samsung, дисплей, стекло
samsung, дисплей, стекло
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