Всё сложилось: предзаказы на Samsung Galaxy Z Fold8 втрое превысили спрос на предшественника

Смартфоны новой серии Samsung Galaxy Z Fold8 оказались настоящим хитом — из-за высокого спроса поставки новых складных устройств стали задерживаться; он оказался втрое выше, чем спрос на модель Fold7 на старте продаж.

Прошлогодний Samsung Galaxy Z Fold7 продавался весьма успешно и смог вывести складные устройства компании из затянувшегося спада. Только в США продажи модели выросли примерно на 50 %. В этом году дела обстоят ещё лучше. На этапе предварительных заказов спрос на Samsung Galaxy Z Fold8 оказался примерно втрое выше, чем на Fold7, сообщили корейские СМИ, не уточнив, однако, о какой модели идёт речь: Fold8 или Fold8 Ultra.

«Из-за высокого спроса мы наблюдаем задержку при доставке популярных наименований», — говорится на сайте производителя. Задержка при доставке Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra составляет от нескольких дней до нескольких недель, а вот сроки доставки «урезанного» Galaxy Z Fold8 пришлось продлить до октября. Лавандовый Fold8 с 512 Гбайт памяти будет доставляться с 10 августа, фисташковый с 256 Гбайт — с 21 августа, кремовый с 256 Гбайт — с 4 сентября, а лавандовый и графитовый с 256 Гбайт — только со 2 октября. Самые дефицитные версии Fold8 Ultra появятся значительно раньше — 21 августа, а остальные ещё до этой даты.