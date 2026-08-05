Huawei представила лёгкий 14-дюймовый ноутбук MateBook Pro с чипом Kirin X90 Plus и HarmonyOS по цене от $1478

Компания Huawei представила ноутбук MateBook Pro. Устройство оснащено фирменным процессором Kirin X90 Plus, предлагает 14-дюймовый сенсорный OLED-дисплей и весит 970 граммов.

Новый MateBook Pro получил 14,2-дюймовый сенсорный OLED-экран с соотношением сторон 3:2, поддержкой разрешения 3120 × 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 1000 кд/м2.

По словам Huawei, новый MateBook Pro способен проработать без подзарядки батареи до 10,2 часа при выполнении офисных задач. Ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 70 Вт·ч. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 140 Вт. Есть поддержка реверсивной зарядки мощностью 66 Вт.

Внутренние компоненты ноутбука охлаждаются системой с испарительной камерой, способной обеспечивать стабильную работу процессора Kirin X90 Plus с мощностью на уровне 40 Вт. Характеристики процессора (количество ядер, тактовую частоту, встроенную графику) производитель не приводит.

Ноутбук оснащён тремя портами USB-C. Один из них поддерживает альтернативный режим DisplayPort 1.2. В качестве операционной системы используется HarmonyOS 6.1.

MateBook Pro предлагается в нескольких конфигурациях. Базовая версия с 24 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD оценивается в Китае в 9999 юаней (около $1478). За старшую версию с 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD просят 13 999 юаней (около $2069).

Новика будет доступна в белом, чёрном, сером и розовом вариантах исполнения. Продажи ноутбука в Поднебесной начнутся с 14 августа.