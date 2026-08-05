«Абсолютный позор для франшизы»: мобильная The Division Resurgence стартовала в Steam с «в основном отрицательными» отзывами

Анонсированную осенью 2023 года The Division 3 на горизонте до сих пор не видно. Скрасить ожидание триквела для пользователей Steam французский издатель и разработчик Ubisoft решил релизом иного рода.

Речь идёт об условно-бесплатном ролевом шутере The Division Resurgence. Игра дебютировала 31 марта на iOS и Android, 28 апреля попала в ранний доступ Ubisoft Connect и готовилась к полноценному релизу на ПК в августе.

Полноценный релиз The Division Resurgence на ПК наступил сегодня, 5 августа. Вдобавок к Ubisoft Connect проект теперь доступен и в Steam (не в российском). Релиз сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Пользователи Steam встретили The Division Resurgence «в основном отрицательными» отзывами — из более чем 360 откликов положительными оказались лишь 31 % (показатель актуален на момент публикации).

Игроки сетуют на мобильную природу The Division Resurgence, простоту геймплея, проблемы с ИИ, баги, агрессивную монетизацию и отсутствие русского языка. «Абсолютный позор для франшизы Division», — подытожил Crimson.

Скриншоты

Игрокам The Division Resurgence в роли агента Спецотряда национальной безопасности одному или вместе с друзьями (заявлен кооператив) предстоит защищать Нью-Йорк после вспышки смертельной эпидемии.

Обещают напряжённые сражения, открытый мир с более чем 100 разнообразных занятий, широкие возможности персонализации героя, гибкую систему развития, PvP- и PvPvE-режимы, а также регулярные пострелизные обновления.