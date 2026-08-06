Huawei представила ноутбук со складным экраном MateBook Fold Ultimate Design 2026 с новым процессором и ИИ-функциями

Компания Huawei представила MateBook Fold Ultimate Design 2026 — обновлённую модель ноутбука, оснащённого одним большим 18-дюймовым складным OLED-экраном. Свежая модель предлагает новый процессор и обновлённую функциональность.

Главной особенностью этого ноутбука является большой складной дисплей: это двухслойная OLED-панель диагональю 18 дюймов с использованием ультратонкого стекла (UTG). Экран занимает впечатляющие 92 % площади передней панели, обеспечивая эффект полного погружения в развёрнутом состоянии.

Дисплей отличается высокой яркостью и разрешением Full HD+, что делает просмотр контента на большом экране комфортным. Эти характеристики дополняются поддержкой технологии LTPO с адаптивной частотой обновления для плавности изображения.

Ноутбук такого размера, да ещё и с большим гибким дисплеем, требует более крупного и прочного шарнира. В модели MateBook Fold Ultimate Design 2026 года компания Huawei применила самый большой шарнир каплевидной конструкции (waterdrop hinge). Этот механизм позволяет использовать устройство в различных положениях, включая альбомную и портретную ориентацию, а также в полностью развёрнутом (плоском) виде. В конструкции шарнира используются компоненты из жидкометаллического сплава на основе циркония, что обеспечивает плавность открывания и закрывания, а также долговечность механизма.

Корпус устройства имеет стильную отделку из экокожи с фактурной поверхностью, что придаёт ему премиальный вид и делает более удобным в использовании. На задней панели предусмотрена встроенная подставка, обеспечивающая устойчивость устройства при работе в альбомном режиме.

Huawei MateBook Fold 2026 предлагает полный набор интеллектуальных функций, включая экранную клавиатуру, виртуальный тачпад и режим разделения экрана. Новейшая операционная система HarmonyOS 6.1 обеспечивает работу встроенных ИИ-функций, таких как умный голосовой помощник, инструменты для повышения продуктивности на базе искусственного интеллекта и многое другое.

Ноутбук оснащён фронтальной камерой с разрешением 8 Мп для видеозвонков, конференций и фотосъёмки. За высокую производительность отвечает новый фирменный процессор Kirin X90 Plus. Несмотря на внушительные размеры, MateBook Fold 2026 весит всего 1,16 кг и оснащён аккумулятором ёмкостью 6400 мА·ч.

Huawei MateBook Fold 2026 доступен в трёх конфигурациях: 24/512 Гбайт за 24 999 юаней (около $3700), 24 Гбайт/ 1 Тбайт за 26 999 юаней (около $4000) и 32 Гбайт/ 2 Тбайт за 29 999 юаней (около $4442).