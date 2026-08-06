Европейские астрономы первыми подтвердили падение ступени Falcon 9 на Луну

Астрономы получили весомое подтверждение того, что отработавшая верхняя ступень ракеты Falcon 9 утром 5 августа столкнулась с Луной. Объект с каталожным обозначением 2025-010D массой около 3,9–4 т врезался в поверхность спутника примерно в 09:35 по московскому времени со скоростью около 2,4 км/с. Прямого наблюдения удара не было, как и нет снимков образовавшегося кратера. Всё, что есть, — это красноречивые спектральные данные из района падения.

Расчётная точка падения находилась между кратерами Эйнштейна и Белла, возле западного края видимого лунного диска — в области, которую сложно наблюдать с Земли. Задачу по фиксации удара или кратера взяло на себя NASA, поскольку агентство располагает спутником наблюдения на орбите Луны. Но пока оно сохраняет молчание. На момент написания новости свежих пресс-релизов от него не поступало.

Саму вспышку удара и момент образования кратера телескопы непосредственно не зафиксировали. Однако Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории в Чили обнаружил вскоре после расчётного времени столкновения протяжённый выброс, содержащий натрий и литий. Следы этих элементов наблюдались на протяжении 5–10 минут и распространялись на десятки километров над поверхностью. Натрий мог происходить из испарившегося и выброшенного лунного реголита, тогда как литий, вероятно, был связан с материалами самой ракетной ступени. Руководитель наблюдений Карл Шмидт (Carl Schmidt) заявил, что эти данные практически не оставляют сомнений в произошедшем столкновении.

Ступень длиной более 12 м осталась в космосе после запуска 15 января 2025 года, когда Falcon 9 отправила к Луне аппараты Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience японской компании ispace. После отделения полезной нагрузки у ступени не осталось возможности выполнить управляемый сход с орбиты, а воздействие гравитации Земли, Луны и Солнца вместе с солнечной активностью постепенно изменило её траекторию. Незадолго до столкновения наблюдения показали, что объект движется непосредственно к Луне, а расчёты Центра изучения околоземных объектов NASA оценивали вероятность удара в 100 %.

По предварительной оценке NASA, столкновение могло оставить кратер диаметром около 18 м и глубиной примерно 3,7 м, хотя независимые модели дают диаметр до 40 м. Проверить эти расчёты должны орбитальные аппараты: NASA планирует использовать Lunar Reconnaissance Orbiter, а камера ShadowCam на южнокорейской станции Danuri сможет искать изменения поверхности при подходящем освещении. Сравнение снимков до и после падения позволит уточнить размеры кратера, распределение выбросов и модели высокоскоростных столкновений, а также усовершенствовать методы отслеживания растущего количества объектов в окололунном пространстве.