В российских ЦОДах резко подскочили цены на размещение серверов

По итогам II квартала 2026 года средняя стоимость аренды серверной стойки в Москве выросла до 170,8 тыс. руб., и это на 15,7 % больше, чем годом ранее; в Санкт-Петербурге цены достигли 138 тыс. руб., что соответствует росту на 31,3 %. Причин для такой динамики несколько: сокращение предложения, переход на оборудование высокой мощности и рост затрат у операторов ЦОД, пишет «Коммерсантъ».

В 2026 году на рынке коммерческих ЦОД обозначился рост цен: во II квартале 2025 года средняя стоимость самой популярной на рынке стойки на 5 кВт составляла 147,6 тыс. руб., а год спустя она выросла на 15,7 % до 170,8 тыс. руб. В Санкт-Петербурге рост составил 31,3 % — со 104,3 тыс. до 138 тыс. руб., подсчитали аналитики iKS-Consulting и 3data. В IV квартале 2025 и I квартале 2026 года цены было стабилизировались, но далее пошли в рост, причиной чему стал не столько высокий спрос, сколько дефицит предложения. На рынке повысилось присутствие площадок премиум-класса, более надёжных и удобно расположенных — на них цены растут быстрее рынка, а предприятия «второго эшелона», напротив, стремятся сохранять невысокие тарифы.

Рост цен на услуги colocation в столицах может сохраниться в 2027 и 2028 годах, говорят эксперты. На рынок выходят и новые игроки — операторами ЦОД становятся девелоперы, действия которых могут повлиять на темпы ввода новых площадок. С другой стороны, предложение остаётся невысоким: кредиты пока выдаются под высокие проценты, и инвестировать в ЦОД решаются немногие. На московском рынке действует фактический запрет на запуск новых объектов этого типа: не выделяются площадки, не выдаются техусловия на подключение к электросетям. Согласованные ранее проекты начнут работу беспрепятственно, а новые уже не появятся.

У заказчиков выросла потребность в стойках высокой мощности, и это усложняет работу операторов. Машинные залы проектировались из расчёта на 5–8 кВт на стойку, а оборудование с GPU-ускорителями требует мощности на 15–20 кВт. Существующие площадки приходится переоборудовать под стойки нового образца, но там, где ранее работали 200 единиц, теперь запускаются лишь 50–70. В результате предложение сокращается ещё сильнее, а цены ползут вверх. Вводятся новые требования по обеспечению безопасности, растут цены на электричество — и сопутствующие расходы перекладываются на клиентов. Удлиняются логистические цепочки, создаются запасы оборудования, страхование объектов критической инфраструктуры дорожает. Параллельно растёт спрос на облака, платформенные сервисы и выделенные серверы в аренду — в условиях дефицита облако представляется более быстрым и экономичным решением, чем аренда стойки, говорят эксперты.