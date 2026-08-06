После запрета FCC производители роботов-пылесосов пообещали не бросать американских пользователей

Наиболее известные в США производители роботов-пылесосов прокомментировали ресурсу Mashable запрет на ввоз нового оборудования этого типа в страну, введённый Федеральной комиссией по связи (FCC) из соображений национальной безопасности.

«Продаваемые в настоящее время в США наши роботы-пылесосы Shark по-прежнему останутся в продаже и будут получать поддержку. Что касается будущих моделей, мы оцениваем варианты, но, будучи компанией со штаб-квартирой в США, считаем, что у нас есть все возможности преодолеть это и продолжать выпуск новых моделей по конкурентоспособным ценам, как и всегда. Внимательно следим за развитием событий и оцениваем дальнейшие действия по мере поступления новых сведений. По-прежнему будем обслуживать и информировать наших потребителей», — заявили в Shark.

«Нам известно о новых правилах FCC. Как мы это понимаем сейчас, новые нормы не повлияют на дальнейшие продажи, работу или поддержку продукции, которую мы сейчас реализуем в Соединённых Штатах. Эти товары останутся в продаже, будут и далее получать обновления и поддержку. Как и другие компании в отрасли, мы стремимся к прозрачности в применении этих норм к нашим продуктам и будем держать клиентов в курсе. Мы по-прежнему соблюдаем все нормативные требования на каждом рынке, где работаем», — прокомментировали в Eufy.

«Нам известно о недавних действиях FCC, и мы с ней сотрудничаем, чтобы лучше оценить их суть и эффект. Мы по-прежнему будем обслуживать клиентов и сообщать новую информацию по мере её поступления», — сообщили в iRobot.

«На продукцию Narwal, которая сертифицирована и продаётся в США, решение FCC не распространяется. Роботы наших клиентов продолжают функционировать, получать полную поддержку, а существующие модели останутся в розничное продаже. Изучаем документ и новые условия и по-прежнему будем обслуживать наших американских покупателей. Безопасность и конфиденциальность наших клиентов — основополагающие принципы для бренда Narwal, и мы это покажем», — пообещали в Narwal.

FCC объявила 28 июля о запрете на ввоз мобильных роботов иностранного производства — они якобы представляют «неприемлемую угрозу» для национальной безопасности США. Это касается и брендов, со штаб-квартирами в США, в том числе Shark и iRobot, чья продукция производится за рубежом. Рисками считаются не только установленные на роботы-пылесосы камеры, но также сенсоры, которые предотвращают столкновения и помогают составлять карты помещений. Всеми уже приобретёнными роботами-пылесосами жители США могут пользоваться без ограничений; уже ввезённые в страну модели также будут в свободной продаже; и до 1 января 2029 года они смогут получать обновления ПО.