США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы

Американские власти ведут новый запрет на импорт «передовых роботизированных устройств» и силовых инверторов, произведённых за рубежом. Запрет будет распространяться на человекоподобных, четвероногих и других роботов, включая бытовые, заявили в Федеральной комиссии по связи (FCC) США.

Эта мера не направлена против какой-либо конкретной страны, заверили в FCC, но она окажет существенное влияние на Китай, который наращивает усилия по производству человекоподобных роботов. В Китае также расположены ведущие мировые производители инверторов: Sungrow и уже внесённая в чёрные список Huawei — это оборудование используется с солнечными батареями и другими системами возобновляемой энергии. В качестве причины радикальной меры значатся «неприемлемые риски для национальной безопасности соединённых Штатов или безопасности граждан Соединённых Штатов».

Под «передовыми роботизированными устройствами» в ведомстве понимается машина, способная к «передвижению, обходу препятствий, навигации или перемещению по земле», оснащённая воспринимающим окружение датчиком и имеющая чип для сетевого подключения. Его масса должна составлять более 2 кг, включая док-станцию, если таковая имеется. Под это определение подпадают и роботы-пылесосы — FCC напомнила об инциденте с проблемами безопасности DJI Romo.

Как и в случае с запрещёнными в США по общему правилу маршрутизаторами иностранного производства, любая компания может запросить исключение, если хочет и далее ввозить новую продукцию в страну; такая заявка не предполагает требований по повышению безопасности роботов или инверторов. Существующее оборудование в США под запрет не подпадает — частные лица и компании могут пользоваться им и дальше. Роботы и инверторы смогут получать обновления безопасности и совместимости до 1 января 2029 года.