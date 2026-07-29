Сегодня 29 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники США готовят запрет на импорт роботов — п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы

Американские власти ведут новый запрет на импорт «передовых роботизированных устройств» и силовых инверторов, произведённых за рубежом. Запрет будет распространяться на человекоподобных, четвероногих и других роботов, включая бытовые, заявили в Федеральной комиссии по связи (FCC) США.

Источник изображения: unitree.com

Источник изображения: unitree.com

Эта мера не направлена против какой-либо конкретной страны, заверили в FCC, но она окажет существенное влияние на Китай, который наращивает усилия по производству человекоподобных роботов. В Китае также расположены ведущие мировые производители инверторов: Sungrow и уже внесённая в чёрные список Huawei — это оборудование используется с солнечными батареями и другими системами возобновляемой энергии. В качестве причины радикальной меры значатся «неприемлемые риски для национальной безопасности соединённых Штатов или безопасности граждан Соединённых Штатов».

Под «передовыми роботизированными устройствами» в ведомстве понимается машина, способная к «передвижению, обходу препятствий, навигации или перемещению по земле», оснащённая воспринимающим окружение датчиком и имеющая чип для сетевого подключения. Его масса должна составлять более 2 кг, включая док-станцию, если таковая имеется. Под это определение подпадают и роботы-пылесосы — FCC напомнила об инциденте с проблемами безопасности DJI Romo.

Как и в случае с запрещёнными в США по общему правилу маршрутизаторами иностранного производства, любая компания может запросить исключение, если хочет и далее ввозить новую продукцию в страну; такая заявка не предполагает требований по повышению безопасности роботов или инверторов. Существующее оборудование в США под запрет не подпадает — частные лица и компании могут пользоваться им и дальше. Роботы и инверторы смогут получать обновления безопасности и совместимости до 1 января 2029 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
США задним числом запретят гаджеты «подставных» брендов DJI
США расширили запрет на ввоз китайских роутеров и других технологических товаров
Cowboy Space подала в FCC заявку на создание орбитальной группировки из 20 тыс. ЦОД
Samsung начала переход на кремний-углеродные батареи — вслед за Fold они появятся и в других Galaxy
Представлены чипы AMD X100 — процессоры на Zen 5 с мощной графикой для роботов
Китай снял запрет на роботакси — лицензии начали выдавать спустя три месяца после масштабного сбоя
Теги: робот, сша, запрет
робот, сша, запрет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi
Google заставила инвесторов Уолл-стрит усомниться в перспективах всей отрасли ИИ
Logitech разделит свою продукцию: Европа получит версии со съёмными аккумуляторами
Apple поставила точку в слухах об ограничении функций iPhone, купленных в лизинг
Разработчики ИИ стали закупать бумажные книги для обучения моделей — а после эти книги уничтожаются
Австралийцам запретили прожигать деньги на азартных играх в GTA Online 18 мин.
Сорвавшиеся с поводка ИИ-агенты OpenAI взломали не только Hugging Face 24 мин.
Релиз в 2027 году амбициозного боевика Intergalactic: The Heretic Prophet от создателей Uncharted и The Last of Us подтвердил надёжный инсайдер 59 мин.
ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и готовится объявить его в международный розыск 2 ч.
Цена свободы: жизнь после Xbox обернулась для разработчиков Psychonauts и Brutal Legend увольнением четверти сотрудников 3 ч.
Путешествия во времени, враги беспрецедентной мощи и ещё более хардкорный режим: раскрыта дата выхода сюжетного дополнения Hell Rising к Nioh 3 14 ч.
Анонсирован фэнтезийный роглайт-экшен Guns & Dragons, где смешались магия и технологии 15 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Halo: Campaign Evolved и беты мультиплеера Gears of War: E-Day 16 ч.
«Лучший месяц за долгое время»: Sony порадовала подписчиков анонсом августовских игр для PS Plus 16 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day 16 ч.
Физики научились «штамповать» квантовую запутанность, проложив путь к распределённым квантовым компьютерам 22 мин.
США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы 54 мин.
Дефицит памяти породил новый вид краж: китайцы выносили модули ОЗУ из игровых ПК в киберспортивных отелях 60 мин.
Израиль приостановил приём заявок на подключение к электросети новых ЦОД мощностью от 8 МВт 2 ч.
Microchip приобрела столкнувшийся с проблемами ИИ-стартап Hailo 2 ч.
Kioxia представила SSD серии NX1 с поддержкой СЖО 2 ч.
Спутник для спасения падающей на Землю обсерватории NASA Swift вышел из-под контроля прямо на орбите 2 ч.
Протест против отказа от дисков: геймеры намерены бойкотировать Sony PlayStation в августе 2 ч.
Даже утроившись до $55 млрд, квартальная выручка SK hynix оказалась ниже прогноза 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED-монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES: самый доступный в линейке 12 ч.