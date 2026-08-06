Google случайно раскрыла новые возможности RGB-индикатора Pixel 11

В преддверии анонса смартфонов Pixel 11 приложение «Google Контакты» помогло раскрыть дополнительную информацию о возможностях светодиодного RGB-индикатора HiLight, который, как ожидается, появится на этих устройствах и будет поддерживаться на уровне Android.

Информацию о светодиодном RGB-индикаторе на смартфонах семейств Pixel 11 помогла раскрыть декомпиляция приложения «Google Контакты» версии 4.85, проведённая журналистами ресурса 9to5Google. Они оговорились, что интерпретация фрагментов кода из приложения может быть неточной, и соответствующие функции могут вообще никогда не выйти в широкий доступ.

Тем не менее, функция HiLight упоминается в коде приложения под кодовым названием «glow» — содержатся указания на то, что избранным контактам можно будет назначать светодиодную индикацию и выбирать для каждого собственный свет. Приводится и набор доступных для Pixel 11 цветов подсветки HiLight: синий, голубой, зелёный, оранжевый, розовый, фиолетовый, бирюзовый, белый и жёлтый.

Ранее стало известно, что светодиодный индикатор также сможет указывать на статус функций помощника с искусственным интеллектом Gemini, когда смартфон лежит экраном вниз.