Встроенный в Firefox ИИ научился заполнять формы и следить за изменениями на сайтах

Mozilla обновила Smart Window — основанные на искусственном интеллекте функции Firefox — и добавила возможность заполнять онлайн-формы на основе данных из открытых в браузере вкладок. Ещё одна новая возможность — можно поручить ИИ следить за содержимым веб-страницы.

Firefox Smart Window может извлечь информацию из онлайн-портфолио пользователя или его профиля в LinkedIn и вставить сведения о его опыте работы в форму заявки на вакансию. Форма должна содержать минимум четыре текстовых поля — браузер показывает опцию «Заполнить из источников» и выводит все вкладки, из которых может взять данные.

Можно выбрать нужные вкладки или исключить ненужные, после чего Firefox предложит варианты заполнения на основе найденной информации. Пока функция работает только с текстовыми полями в веб-формах; вскоре появится поддержка выпадающих списков и PDF-файлов. Данные с исходных страниц передаются модели Google Gemini 3.1 Flash Lite, которая генерирует текстовые подсказки.

В Firefox Smart Window теперь также можно настроить отслеживание веб-страниц — например, чтобы не пропустить скидки, новые вакансии и другие обновления. Для этого в чате Smart Window требуется ввести команду «/watch», описать, что именно требуется, и указать веб-страницы для мониторинга. Firefox будет проверять наличие обновлений каждый день или раз в неделю — разумеется, только когда браузер запущен. Обнаружив искомые изменения, он покажет уведомление на кнопке «Задачи» (Tasks) на панели инструментов или прямо на рабочем столе, если включены системные уведомления. Если в течение 60 дней изменений не будет, Firefox приостановит отслеживание, а через 90 дней прекратит его полностью.

Две новые функции Smart Window доступны в бета-версии десктопного Firefox для пользователей из США и Канады. В других странах они появятся в ближайшие месяцы.