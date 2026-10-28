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Альтернативные магазины Android-приложений станут почти такими же удобными, как «Play Маркет» — Google начала их регистрацию

Google открыла регистрацию сторонних магазинов приложений для Android, которые смогут перейти на упрощённую процедуру установки и обновления программ. После регистрации пользователям не придётся каждый раз подтверждать установку в дополнительных системных окнах, а приложения смогут обновляться в фоновом режиме — как в «Play Маркете».

Источник изображения: developer.android.com

Источник изображения: developer.android.com

Нововведение реализуется в соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом году между Google и Epic Games. Администраторы сторонних репозиториев могут подать заявку на участие в программе «Зарегистрированных магазинов приложений» (Registered App Stores). Участие в ней добровольное. Решившие принять в ней участие разработчики получат доступ к упрощённому процессу установки приложений, который вступит в силу с 1 декабря. Для магазинов, которые не пройдут регистрацию, порядок установки останется прежним. Программа доступна для пользователей устройств под управлением Android 17 QPR2 и более поздних версий за пределами США.

«В марте мы анонсировали программу „Зарегистрированные магазины приложений“, чтобы предоставить сторонним репозиториям более удобный способ взаимодействия с пользователями, сохраняя при этом безопасность и защищенность экосистемы Android. Отвечающие требованиям магазины приложений за пределами США теперь могут подавать заявки на регистрацию для введения упрощённого процесса установки, который станет доступен пользователям в этом году», — заявили в Google.

Цель программы — упростить механизмы работы сторонних магазинов. Они смогут предлагать пользователям установку приложений в одно касание, без дополнительных системных окон с подтверждением. Доступны будут автоматические обновления в фоне и индикаторы прогресса загрузки. Участникам также предоставляется ранний доступ к документации, поддержке на этапе интеграции и к новым инструментам, в том числе Android Developer ID API.

Разработчикам придётся платить ежегодный регистрационный взнос. В него входят доступ к новым функциональным возможностям и операционная поддержка. Если количество вредоносного контента в каталоге магазина превысит установленный порог, может взиматься дополнительная плата за проверку контента, отметили в Google. В США программа заработает, когда суд окончательно утвердит мировое соглашение Epic Games с Google.

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Теги: google, android, магазин приложений
google, android, магазин приложений
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