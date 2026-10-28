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Первый трейлер неофициального ремастера Dark Messiah of Might and Magic вернул фанатов в 2006 год

Вслед за страницей в Steam неофициальный ремастер культового ролевого экшена Dark Messiah of Might and Magic от Ubisoft и Arkane Studios получил первый трейлер и сроки старта публичного тестирования.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, Dark Messiah of Might and Magic: Community Edition (именно так называется переиздание) создаётся моддерами из wiltOS Technologies с одобрения Ubisoft и Valve. Проект был представлен в марте.

Вышедший спустя семь с половиной месяцев после изначального анонса геймплейный трейлер Community Edition демонстрирует обновлённый игровой процесс и реализованные улучшения по сравнению с классической версией.

Как стало известно из ролика, закрытое тестирование мода стартует в ноябре. Согласно информации на странице в Steam, полноценный релиз Dark Messiah of Might and Magic: Community Edition запланирован на 2026 год.

Фанаты поприветствовали долгожданное (с релиза оригинальной игры прошло 20 лет) возвращение «Тёмного мессии» и оценили ностальгический характер ролика. «Сам трейлер будто из 2006 года», — подметил блогер LowBrown.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Обещают поддержку 64 бит, Linux, контроллеров и достижений, вырезанный контент, карты и режимы из Xbox-версии, обновлённый мультиплеер, кооператив, режим The Trials of Kha-Beleth, «Новую игру +» и дополнительные механики вроде подката.

Dark Messiah of Might and Magic дебютировала 24 октября 2006 года на ПК (американский релиз), а в феврале 2008-го добралась до Xbox 360. Игра заслужила культовый статус и «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 89 %).

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Теги: dark messiah of might and magic: community edition, wiltos technologies, ubisoft, ролевой экшен
dark messiah of might and magic: community edition, wiltos technologies, ubisoft, ролевой экшен
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