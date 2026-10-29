Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft убьёт Copilot для смарт-ТВ до ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft убьёт Copilot для смарт-ТВ до конца года — люди не захотели «дружить» с ИИ

Microsoft прекратит поддержку Copilot на смарт-ТВ уже в этом году. Эту информацию, в частности, подтвердило всплывающее уведомление на телевизорах LG под управлением webOS. Стратегия Microsoft в отношении Copilot изменилась — компания больше не стремится позиционировать его как «цифрового друга» для личного использования. Основной упор делается на повышение продуктивности и бизнес-задачи, а значит, присутствие Copilot на телевизорах для Microsoft потеряло смысл.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

«Информируем вас, что компания Microsoft приняла решение прекратить поддержку функционала Copilot на всех телевизорах, включая версию, доступную на устройствах LG. В связи с этим функция Copilot на вашем телевизоре больше не поддерживается и в ближайшее время может перестать работать», — гласит всплывающее сообщение на умных телевизорах LG. По словам LG, точная дата прекращения поддержки Copilot пока не названа, но ожидается, что это произойдёт до конца 2026 года.

Copilot был задуман как ИИ-помощник, способный отвечать на вопросы, основываясь на контенте, отображаемом на экране. С его помощью можно было получать рекомендации по фильмам и сериалам или просто общаться — так же, как на других устройствах. В прошлом году приложение было принудительно установлено на телевизоры LG и Samsung, что вызвало волну недовольства среди пользователей в сети.

С тех пор стратегия Microsoft в отношении Copilot изменилась. Компания больше не стремится позиционировать его как «цифрового друга» для личного использования. Теперь основной упор делается на повышение продуктивности и бизнес-задачи, а значит, присутствие Copilot на телевизорах для Microsoft потеряло смысл.

Недавно компания объединила Microsoft 365 Copilot и потребительскую версию Copilot в рамках одного приложения, поэтому теперь отдельного продукта для тех, кто хотел завести себе «цифрового друга», больше не существует. Версия Copilot для телевизоров стала очередным потребительским вариантом сервиса, который уходит в прошлое.

Для желающих вспомнить обо всех приложениях, которые когда-либо запускала Microsoft, а потом прекращала их поддержку, рекомендуем посетить цифровое кладбище компании.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Windows и Xbox тянут вниз бизнес Microsoft — но на облаках прибыль всё равно подскочила на 32 %
Microsoft видит в Copilot новую операционную систему — но Windows пока рано списывать со счетов
Microsoft похоронила бренд Copilot+ PC — новые Surface лишились этой маркировки, и это не случайность
После скандала LG разрешила удалять Microsoft Copilot с умных телевизоров
Google представила Gemini 4 Carbon — мощнейшую ИИ-модель для поиска уязвимостей и исправления опасных ошибок
«Яндекс» переманил к себе техдиректора ИИ-браузера Comet из Perplexity
Материалы по теме
Windows и Xbox тянут вниз бизнес Microsoft — но на облаках прибыль всё равно подскочила на 32 %

Windows и Xbox тянут вниз бизнес Microsoft — но на облаках прибыль всё равно подскочила на 32 %

Microsoft видит в Copilot новую операционную систему — но Windows пока рано списывать со счетов

Microsoft видит в Copilot новую операционную систему — но Windows пока рано списывать со счетов

Microsoft похоронила бренд Copilot+ PC — новые Surface лишились этой маркировки, и это не случайность

Microsoft похоронила бренд Copilot+ PC — новые Surface лишились этой маркировки, и это не случайность

После скандала LG разрешила удалять Microsoft Copilot с умных телевизоров

После скандала LG разрешила удалять Microsoft Copilot с умных телевизоров

Google представила Gemini 4 Carbon — мощнейшую ИИ-модель для поиска уязвимостей и исправления опасных ошибок

Google представила Gemini 4 Carbon — мощнейшую ИИ-модель для поиска уязвимостей и исправления опасных ошибок

«Яндекс» переманил к себе техдиректора ИИ-браузера Comet из Perplexity

«Яндекс» переманил к себе техдиректора ИИ-браузера Comet из Perplexity

Теги: microsoft, copilot, смарт-тв, смена стратегии, окончание поддержки
microsoft, copilot, смарт-тв, смена стратегии, окончание поддержки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 4 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 7 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 4 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 4 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.