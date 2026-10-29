Microsoft убьёт Copilot для смарт-ТВ до конца года — люди не захотели «дружить» с ИИ

Microsoft прекратит поддержку Copilot на смарт-ТВ уже в этом году. Эту информацию, в частности, подтвердило всплывающее уведомление на телевизорах LG под управлением webOS. Стратегия Microsoft в отношении Copilot изменилась — компания больше не стремится позиционировать его как «цифрового друга» для личного использования. Основной упор делается на повышение продуктивности и бизнес-задачи, а значит, присутствие Copilot на телевизорах для Microsoft потеряло смысл.

«Информируем вас, что компания Microsoft приняла решение прекратить поддержку функционала Copilot на всех телевизорах, включая версию, доступную на устройствах LG. В связи с этим функция Copilot на вашем телевизоре больше не поддерживается и в ближайшее время может перестать работать», — гласит всплывающее сообщение на умных телевизорах LG. По словам LG, точная дата прекращения поддержки Copilot пока не названа, но ожидается, что это произойдёт до конца 2026 года.

Copilot был задуман как ИИ-помощник, способный отвечать на вопросы, основываясь на контенте, отображаемом на экране. С его помощью можно было получать рекомендации по фильмам и сериалам или просто общаться — так же, как на других устройствах. В прошлом году приложение было принудительно установлено на телевизоры LG и Samsung, что вызвало волну недовольства среди пользователей в сети.

С тех пор стратегия Microsoft в отношении Copilot изменилась. Компания больше не стремится позиционировать его как «цифрового друга» для личного использования. Теперь основной упор делается на повышение продуктивности и бизнес-задачи, а значит, присутствие Copilot на телевизорах для Microsoft потеряло смысл.

Недавно компания объединила Microsoft 365 Copilot и потребительскую версию Copilot в рамках одного приложения, поэтому теперь отдельного продукта для тех, кто хотел завести себе «цифрового друга», больше не существует. Версия Copilot для телевизоров стала очередным потребительским вариантом сервиса, который уходит в прошлое.

Для желающих вспомнить обо всех приложениях, которые когда-либо запускала Microsoft, а потом прекращала их поддержку, рекомендуем посетить цифровое кладбище компании.