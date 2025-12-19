После скандала LG разрешила удалять Microsoft Copilot с умных телевизоров

Утверждение о том, что функциями так называемого искусственного интеллекта жаждут воспользоваться все покупатели электронных устройств, мягко говоря, может быть оспорено. Недавнее обновление ПО умных телевизоров LG навязало клиентам ИИ-ассистента Microsoft Copilot, причём удалить его самостоятельно они не могли. После разразившегося скандала LG решила предоставить им такую возможность.

Как сообщает PCMag, компания распространила сообщение, в котором говорится о её готовности предпринять необходимые шаги, позволяющие «удалить ярлык при наличии такого желания». Ярлык со ссылкой для запуска Microsoft Copilot появился на главном экране умных телевизоров LG после недавнего обновления, и изначально его никак нельзя было удалить. Многие пользователи выразили обеспокоенность сбором личных данных через Copilot и пожелали сохранить приватность.

По словам представителей LG, указанный ярлык всего лишь запускает веб-страницу Microsoft Copilot через встроенный интернет-браузер, его появление на главном экране интерфейса было обусловлено заботой об удобстве пользователей. Активация доступа к микрофону, как они уточняют, осуществляется только с явного согласия пользователей. В отличие от LG, конкурирующая Samsung Electronics летом этого года установила непосредственно приложение Microsoft Copilot на свои умные телевизоры, предоставив пользователям возможность делать голосовые запросы через встроенный в пульт телевизора микрофон.