Microsoft Copilot «без спроса» появился на телевизорах LG — и его нельзя удалить

Компания LG Electronics спровоцировала масштабное недовольство владельцев своей техники после того, как автоматическое обновление программного обеспечения для смарт-телевизоров на платформе webOS принудительно установило приложение ИИ-ассистента Microsoft Copilot, которое невозможно удалить стандартными средствами.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

Как сообщает WebProNews, инцидент получил широкую огласку после того, как начал обсуждаться на Reddit. Один из пользователей обратил внимание на появление ненужного ему приложения после фоновой установки обновления. Многочисленные комментарии под этим и другими постами свидетельствуют, что ситуация не единична и пользователи воспринимают её как навязывание ненужного ПО и очередное ограничение их контроля над устройством.

Технически установка Copilot была осуществлена через штатное обновление прошивки, которое, согласно документации LG, может добавлять новые функции и рекламные элементы. Однако в данном случае процесс прошёл без явного запроса согласия пользователя, а сам ИИ-ассистент интегрировался в систему как компонент, который нельзя деинсталлировать.

Напомним, Microsoft Copilot, изначально созданный как инструмент для повышения продуктивности в среде Windows, использует генеративный искусственный интеллект для ответов на вопросы и помощи в задачах, а его интеграция в телевизоры LG является частью стратегии по расширению присутствия ИИ в развлекательных экосистемах. Однако на практике ИИ был встречен «в штыки».

Реакция в социальных сетях, включая платформу X, показала, что пользователи опасаются за свою приватность, и что Copilot может потенциально анализировать контент на экране или голосовые команды для сбора данных, которые впоследствии будут использоваться для обучения ИИ-моделей Microsoft. Эти подозрения усиливаются ещё и на фоне существующей практики LG по сбору данных о просмотрах для показа таргетированной рекламы, а также недавнего внедрения скринсейверов с рекламой на OLED-моделях.

Эксперты указывают, что стратегический альянс LG и Microsoft направлен на создание конкурентного преимущества в условиях, когда Samsung, Sony и другие производители также активно внедряют в свои устройства фирменные ИИ-функции. Однако такой подход, судя по громкой реакции, несёт в себе репутационные риски. В дискуссиях на Reddit и других форумах некоторые пользователи уже рассматривают возможность перехода на другие бренды или использования «обычных» телевизоров вместе с внешними медиаплеерами, чтобы избежать навязчивого программного обеспечения от производителя. Пока технические обходные пути для удаления Copilot, такие как сброс к заводским настройкам или блокировка IP-адресов через DNS-фильтры, остаются не слишком простыми для рядового пользователя и могут нарушать работу других функций устройства.

Теги: lg, телевизор, copilot, ии-агент, ии
