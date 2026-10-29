Discord разрешит читать сообщения публичных серверов без регистрации — через Google

Платформа Discord объявила о масштабном изменении, в рамках которого содержимое публичных серверов начнёт индексироваться поисковой системой Google.

С 16 ноября 2026 года все открытые для поиска внутри платформы серверы (Discoverable Servers) автоматически получат собственные веб-страницы (Server Web Pages). На этих страницах изначально будут публиковаться текстовые сводки и краткие описания обсуждений, проходящих на сервере. С середины декабря 2026 года часть сообщений из каналов таких серверов станет полностью доступна для просмотра непосредственно на этих веб-страницах. Сторонние посетители смогут читать эти сообщения через поисковые запросы в Google без необходимости вступать в сервер или иметь учётную запись Discord.

По заявлению компании, нововведение призвано помочь независимым разработчикам игр, фан-сообществам и создателям контента привлекать новую аудиторию и развивать свои каналы за счёт поискового трафика. Новые правила затрагивают 63 тыс. серверов, которые на данный момент открыты для свободного входа внутри мессенджера. При этом личные сообщения и приватные серверы, доступные только по индивидуальным приглашениям, останутся полностью закрытыми для индексации.

Платформа сохраняет возможность отказаться от участия в индексации как для администраторов, так и для рядовых пользователей. Владельцы серверов могут исключить определённые каналы или весь сервер из поисковой выдачи Google через меню настроек в разделе «Web Presence». Администраторам также доступно полное отключение генерации текстовых сводок на веб-страницах.

Обычные пользователи могут запретить отображение своих сообщений на публичных веб-страницах серверов. Для этого в настройках учётной записи необходимо перейти по пути User Settings → Data and Privacy и изменить параметры в разделе Channel Messages. При этом пользователи не могут запретить использование своих сообщений для составления текстовых сводок (Channel Summaries). Однако в целях конфиденциальности их аватары и никнеймы на публичных веб-страницах (Server Web Pages) отображаться не будут.