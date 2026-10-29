Ещё более умный Чужой и страх открытых пространств: разработчики Alien: Isolation 2 раскрыли новые подробности амбициозного хоррора

Разработчики из британской студии Creative Assembly (серия Total War) ответили на вопросы игроков о горячо ожидаемом научно-фантастическом хорроре Alien: Isolation 2 — продолжении культовой Alien: Isolation.

События сиквела развернутся на отдалённой колониальной планете спустя несколько месяцев после финала Alien: Isolation. Игрокам в роли исследовательницы из поисковой команды предстоит столкнуться со смертоносным существом.

По словам разработчиков, ксеноморф в Alien: Isolation 2 стал «ещё умнее». Монстр будет лучше реагировать на действия пользователя, менять тактику при каждой встрече и использовать динамическую погоду для сокрытия своего присутствия.

Главным отличием Alien: Isolation 2 от первой игры стали открытые пространства — площадь для исследования в продолжении примерно в десять раз больше. Ощущение клаустрофобии будет чередоваться с чувством полной беззащитности.

Разработчики также подтвердили возможность отвлекать ксеноморфа с помощью подручных предметов и функцию распознавания монстром звуков от пользователя через микрофон (теперь и на ПК).

«Верность аналоговой природе "Чужого" — один из наших главных принципов. Alien: Isolation 2 получит розничное издание», — заверили разработчики на фоне скорого прекращения производства дисков для новых игр PlayStation.

Релиз Alien: Isolation 2 ожидается в 2027 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Обещают развитие формулы оригинальной игры, фоторежим на запуске и полный перевод на русский.