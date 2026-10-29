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21 степень свободы и 1500 датчиков: Xiaomi разработала кисти рук для роботов-заводчан

Xiaomi представила результаты исследования, по итогам которого была построена роботизированная кисть руки, обладающая 21 степенью свободы и предназначенная для промышленного производства. Она рассчитана на задачи, в которых робот не просто захватывает предмет, но и с точностью меняет положение пальцев, регулирует силу сжатия и учитывает контакт с поверхностью.

Источник изображений: mi.com

Источник изображений: mi.com

В рамках исследования Xiaomi изучила 2579 стандартных рабочих процедур в 16 типичных цехах на автопроизводстве; для сбора данных были отобраны 1827 из них. При работе с различными деталями пальцы должны двигаться согласованно и не прикладывать чрезмерных усилий: для разных предметов могут требоваться разные типы захвата. Построенная в рамках проекта роботизированная кисть обладает 21 степенью свободы — так обозначается число доступных механизму независимых движений. Пальцы и суставы кисти могут принимать большое количество положений и согласованно двигаться, захватывая предметы разных форм и размера.

Большое число степеней свободы означает и более сложное управление механизмом — требуется согласовывать работу компонентов, контролировать усилие, обеспечивать отвод тепла и надёжность при длительной работе. Инженеры Xiaomi уделили внимание не только подвижности, но также пригодности кисти для работы на производстве. Роботизированная кисть включает 26 электроприводов — система управляет пальцами и суставами. Для обеспечения точного захвата используется механизм с регулированием натяжения тросов, которые выполняют роль сухожилий.

Роботизированная кисть от Xiaomi комплектуется 1500 высокоплотными тактильными элементами на всей поверхности ладони. Они обеспечивают роботу информацию о физическом контакте и распределении давления. Сенсоры дают достаточно полную оценку взаимодействия с предметом — зрения может быть недостаточно, чтобы зафиксировать скольжение или непреднамеренное соприкосновение с другой поверхностью. В сочетании с механизмами управления движения и силой захвата данные с тактильных датчиков помогают системе контролировать действия с учётом физического контакта, а не только установленной последовательности действий.

Разработчик оптимизировал системы теплоотвода и тактильной обратной связи с учётом аспектов надёжности и удобства обслуживания — на практике роботизированная рука на производстве должна требовать минимального вмешательства специалистов при обслуживании. Xiaomi ведёт разработку, исходя из требований производства — под них адаптируются схемы движения и средства обратной связи. Далее компания намерена испытать роботизированную кисть на производстве: оценить её стабильность при выполнении конкретных операций, способность функционировать без вмешательства и встраиваться в существующие производственные процессы.

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Теги: xiaomi, робот, рука
xiaomi, робот, рука
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