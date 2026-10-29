Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети ИИ-бум разогнал поиск Google до максимум...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-бум разогнал поиск Google до максимума за пять лет, а Gemini достиг 1 млрд пользователей — но цена ИИ-бума растёт

Инвестиции в технологии ИИ способствовали значительному увеличению количества поисковых запросов Google, сообщил холдинг Alphabet в финансовом отчёте за III квартал 2026 года. Выручка Google Cloud более чем удвоилась, а число пользователей Gemini достигло 1 млрд. Вместе с тем капитальные затраты Alphabet продолжают стремительно расти, оказывая давление на денежный поток.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

«Наши инвестиции в ИИ стимулируют общий рост поисковых запросов, в том числе коммерческих. Текущие темпы годового роста запросов фактически самые высокие за последние пять лет», — заявил генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Консолидированная выручка Alphabet за квартал достигла $127,6 млрд, увеличившись на 25 % в годовом исчислении. Операционная прибыль выросла на 30 %, до $40,6 млрд, однако чистая прибыль сократилась с $35 млрд до $26,2 млрд. На финансовый результат повлияли отрицательные прочие доходы и расходы, составившие $8,2 млрд против положительного результата годом ранее.

Расходы на ИИ продолжают расти. В III квартале капитальные затраты Alphabet достигли $51,4 млрд — на 114 % больше, чем годом ранее. Компания вкладывает средства в центры обработки данных, вычислительное оборудование и ускорители для обучения и запуска ИИ-моделей. По итогам 2026 года Alphabet рассчитывает потратить на эти цели $195–205 млрд, а в 2027-м намерена значительно увеличить инвестиции.

На фоне масштабных вложений свободный денежный поток компании стал отрицательным и составил около $9,1 млрд. Таким образом, Alphabet приходится направлять всё больше средств на развитие инфраструктуры, несмотря на рост доходов от облачных сервисов и ИИ-продуктов.

Google Cloud более чем удвоила выручку. Доходы облачного подразделения выросли на 103 %, до $30,7 млрд. Операционная прибыль увеличилась с $3,6 млрд до $11,1 млрд. Основными драйверами стали спрос на ИИ-инфраструктуру, корпоративные ИИ-решения и облачные сервисы. Объём невыполненных контрактных обязательств Google Cloud достиг $561 млрд, что указывает на значительный спрос со стороны корпоративных клиентов.

Выручка направления «Google Поиск и прочее» увеличилась на 12 %, до $63,35 млрд. Общая рекламная выручка Google, включая YouTube, достигла $82 млрд, прибавив 10,6 % за год. При этом результат оказался ниже ожиданий аналитиков.

Рекламный бизнес YouTube замедлился. Выручка платформы от рекламы составила $11,21 млрд — на 9,2 % больше, чем годом ранее. Для сравнения, в I и II кварталах 2026 года рост составлял 11 % и 13 % соответственно, а год назад — 15 %. Результат также оказался ниже прогнозов аналитиков.

В то же время подписное направление YouTube продолжает расширяться. Число подписчиков YouTube Music и YouTube Premium по всему миру, включая пользователей пробных версий, превысило 150 млн против более 125 млн в марте 2025 года. По словам коммерческого директора Google Филиппа Шиндлера (Philipp Schindler), выручка от подписок растёт быстрее рекламных доходов. Ежедневно пользователи загружают на платформу более 20 млн видео.

Gemini достигла 1 млрд пользователей. По словам Пичаи, приложение стало одним из ключевых драйверов развития ИИ-направления Google. Кроме того, собственные API компании обрабатывают почти 32 млрд токенов в минуту — более чем в четыре раза больше, чем годом ранее.

Таким образом, Alphabet продолжает наращивать выручку благодаря поисковому бизнесу, облачным сервисам и ИИ-продуктам, однако масштабные инвестиции в вычислительную инфраструктуру увеличивают финансовую нагрузку. Одним из ключевых вызовов для компании остаётся превращение растущего спроса на ИИ в устойчивый денежный поток.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про игры и киберспорт

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google запустит рекламу в ИИ-поиске по всему миру — обычная поисковая реклама растёт всё медленнее
Google представила Gemini 4 Carbon — мощнейшую ИИ-модель для поиска уязвимостей и исправления опасных ошибок
Google представила Genie 4: ИИ-модель создаёт интерактивные виртуальные миры, которые теперь живут до двух минут
Google разрешила себе использовать личную информацию из Gmail и «Фото» при показе рекламы
VK раскрыла результаты «Макса»: 90 млн пользователей в день отправляют в среднем по 21 сообщению
«Яндекс» заявил о восстановлении доступа к 96 % данных на «Диске»
Материалы по теме
Google запустит рекламу в ИИ-поиске по всему миру — обычная поисковая реклама растёт всё медленнее

Google запустит рекламу в ИИ-поиске по всему миру — обычная поисковая реклама растёт всё медленнее

Google представила Gemini 4 Carbon — мощнейшую ИИ-модель для поиска уязвимостей и исправления опасных ошибок

Google представила Gemini 4 Carbon — мощнейшую ИИ-модель для поиска уязвимостей и исправления опасных ошибок

Google представила Genie 4: ИИ-модель создаёт интерактивные виртуальные миры, которые теперь живут до двух минут

Google представила Genie 4: ИИ-модель создаёт интерактивные виртуальные миры, которые теперь живут до двух минут

Google разрешила себе использовать личную информацию из Gmail и «Фото» при показе рекламы

Google разрешила себе использовать личную информацию из Gmail и «Фото» при показе рекламы

VK раскрыла результаты «Макса»: 90 млн пользователей в день отправляют в среднем по 21 сообщению

VK раскрыла результаты «Макса»: 90 млн пользователей в день отправляют в среднем по 21 сообщению

«Яндекс» заявил о восстановлении доступа к 96 % данных на «Диске»

«Яндекс» заявил о восстановлении доступа к 96 % данных на «Диске»

Теги: google, alphabet, youtube
google, alphabet, youtube
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 4 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 7 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 4 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 4 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.