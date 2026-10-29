ИИ-бум разогнал поиск Google до максимума за пять лет, а Gemini достиг 1 млрд пользователей — но цена ИИ-бума растёт

Инвестиции в технологии ИИ способствовали значительному увеличению количества поисковых запросов Google, сообщил холдинг Alphabet в финансовом отчёте за III квартал 2026 года. Выручка Google Cloud более чем удвоилась, а число пользователей Gemini достигло 1 млрд. Вместе с тем капитальные затраты Alphabet продолжают стремительно расти, оказывая давление на денежный поток.

«Наши инвестиции в ИИ стимулируют общий рост поисковых запросов, в том числе коммерческих. Текущие темпы годового роста запросов фактически самые высокие за последние пять лет», — заявил генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Консолидированная выручка Alphabet за квартал достигла $127,6 млрд, увеличившись на 25 % в годовом исчислении. Операционная прибыль выросла на 30 %, до $40,6 млрд, однако чистая прибыль сократилась с $35 млрд до $26,2 млрд. На финансовый результат повлияли отрицательные прочие доходы и расходы, составившие $8,2 млрд против положительного результата годом ранее.

Расходы на ИИ продолжают расти. В III квартале капитальные затраты Alphabet достигли $51,4 млрд — на 114 % больше, чем годом ранее. Компания вкладывает средства в центры обработки данных, вычислительное оборудование и ускорители для обучения и запуска ИИ-моделей. По итогам 2026 года Alphabet рассчитывает потратить на эти цели $195–205 млрд, а в 2027-м намерена значительно увеличить инвестиции.

На фоне масштабных вложений свободный денежный поток компании стал отрицательным и составил около $9,1 млрд. Таким образом, Alphabet приходится направлять всё больше средств на развитие инфраструктуры, несмотря на рост доходов от облачных сервисов и ИИ-продуктов.

Google Cloud более чем удвоила выручку. Доходы облачного подразделения выросли на 103 %, до $30,7 млрд. Операционная прибыль увеличилась с $3,6 млрд до $11,1 млрд. Основными драйверами стали спрос на ИИ-инфраструктуру, корпоративные ИИ-решения и облачные сервисы. Объём невыполненных контрактных обязательств Google Cloud достиг $561 млрд, что указывает на значительный спрос со стороны корпоративных клиентов.

Выручка направления «Google Поиск и прочее» увеличилась на 12 %, до $63,35 млрд. Общая рекламная выручка Google, включая YouTube, достигла $82 млрд, прибавив 10,6 % за год. При этом результат оказался ниже ожиданий аналитиков.

Рекламный бизнес YouTube замедлился. Выручка платформы от рекламы составила $11,21 млрд — на 9,2 % больше, чем годом ранее. Для сравнения, в I и II кварталах 2026 года рост составлял 11 % и 13 % соответственно, а год назад — 15 %. Результат также оказался ниже прогнозов аналитиков.

В то же время подписное направление YouTube продолжает расширяться. Число подписчиков YouTube Music и YouTube Premium по всему миру, включая пользователей пробных версий, превысило 150 млн против более 125 млн в марте 2025 года. По словам коммерческого директора Google Филиппа Шиндлера (Philipp Schindler), выручка от подписок растёт быстрее рекламных доходов. Ежедневно пользователи загружают на платформу более 20 млн видео.

Gemini достигла 1 млрд пользователей. По словам Пичаи, приложение стало одним из ключевых драйверов развития ИИ-направления Google. Кроме того, собственные API компании обрабатывают почти 32 млрд токенов в минуту — более чем в четыре раза больше, чем годом ранее.

Таким образом, Alphabet продолжает наращивать выручку благодаря поисковому бизнесу, облачным сервисам и ИИ-продуктам, однако масштабные инвестиции в вычислительную инфраструктуру увеличивают финансовую нагрузку. Одним из ключевых вызовов для компании остаётся превращение растущего спроса на ИИ в устойчивый денежный поток.