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Windows и Xbox тянут вниз бизнес Microsoft — но на облаках прибыль всё равно подскочила на 32 %

Microsoft увеличила квартальную выручку на 19 %, до $92,3 млрд, а чистую прибыль — сразу на 32 %, до $33,6 млрд. Главным двигателем роста стало облачное направление, доходы которого приблизились к $64 млрд, тогда как продажи Windows и устройств просели на фоне ослабления рынка ПК. Выручка игрового подразделения Xbox тоже пошла вниз: компания продолжает перестраивать бизнес и рассчитывает вернуть его к росту.

Источник изображения: Triyansh Gill/unsplash.com

Источник изображения: Triyansh Gill/unsplash.com

В связи с началом нового финансового года Microsoft изменила структуру финансовой отчётности, впервые разделив свои бизнес-направления на два сегмента: «Агенты и инфраструктура» (Agents and Infra) и «Устройства и потребительские продукты» (Devices and Consumer).

В сегменте «Агенты и инфраструктура», включающем такие направления, как облачная платформа Azure, коммерческие и потребительские версии Microsoft 365, а также серверные продукты, компания заработала $76,8 млрд (83 % от общей выручки), показав рост на 25 % в годовом исчислении. При этом выручка Azure составила $33,17 млрд (рост год к году на 48 %).

Сегмент «Устройства и потребительские продукты» — куда входят Windows, Xbox, Surface, а также поисковый и рекламный бизнес Microsoft — принёс $15,5 млрд (17 % всей выручки), что на 3 % меньше показателя предыдущего года.

На фоне кризиса, связанного с дефицитом оперативной памяти, который привёл к падению продаж ПК на 20 %, выручка от продаж лицензий Windows OEM и устройств снизилась на 22 % год к году. В Microsoft объяснили падение выручки тем, что в прошлом году показатели были завышены из-за завершения поддержки Windows 10, также отметив ослабление рынка ПК и сокращение запасов у OEM-производителей. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил о новой стратегии компании по внедрению гибридного искусственного интеллекта в Windows: «Мы воплощаем в жизнь наше видение: сделать гибридный интеллект доступным на каждом рабочем столе и в каждом доме, превратив каждый ПК в защищенное устройство с функциями интеллектуального агента». Он отметил, что благодаря локальному применению более мощных моделей появляется возможность сделать использование интеллектуальных функций «практически неограниченным».

По словам финансового директора Microsoft Эми Худ (Amy Hood), в следующем квартале ожидается дальнейшее снижение выручки от OEM-лицензий Windows — более чем на 30 % — с сохранением тенденции на протяжении всего 2027 финансового года.

Также снизилась выручка подразделения Xbox — на 2 % год к году. При этом выручка от продажи оборудования упала на 14 %, а доход от контента и сервисов Xbox (включая подписку Game Pass) — на 2 %. Microsoft по-прежнему не раскрывает актуальное число подписчиков Game Pass — более двух лет назад сообщалось о 34 млн.

В первом финансовом квартале компания провела «перезагрузку» подразделения Xbox, которая сопровождалась масштабными сокращениями персонала и выделением ряда студий в самостоятельные структуры. Сокращения штата всё ещё продолжаются. Гендиректор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) сообщила ранее, что к концу 2027 финансового года (который завершится в июне 2027-го) компания вернёт Xbox к росту числа игроков и выручки. По её словам, К 2030 финансовому году Xbox должна достичь половины от долгосрочного целевого показателя по количеству ежедневных активных игроков, обеспечив при этом устойчивый двузначный рост аудитории и уровня вовлечённости, а также показатели рентабельности, лидирующие в отрасли. Шарма также отметила, что в текущем квартале выручка от платформы для ПК выросла двузначными темпами, а продажи консолей по-прежнему ограничены предложением — спрос превышает доступное количество устройств.

Худ прогнозирует, что в следующем квартале выручка от продажи оборудования Xbox снова снизится, хотя доходы от контента и сервисов вырастут на 5–9 %.

Драйвером роста выручки Microsoft стало облачное направление, которое принесло $63,9 млрд (рост на 30 % году к году) — почти 70 % от всей выручки компании. Выручка от коммерческих облачных решений Microsoft 365 увеличилась на 18 %, выручка от облачных сервисов Microsoft 365 для частных пользователей выросла на 17 % на фоне увеличения дохода на одного пользователя и роста абонентской базы на 7 %.

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Теги: microsoft, выручка, прибыль, финансы
microsoft, выручка, прибыль, финансы
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