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iPhone Duo не провалился, и уже в 2027 году Apple займёт почти 30 % рынка складных смартфонов

Вышедший в широкую продажу складной iPhone Duo вызвал высокий спрос, и у устройства хорошие перспективы. Однако Apple придётся приложить значительные усилия, чтобы решить некоторые проблемы, связанные с его конструкцией и программной частью.

Первые отзывы владельцев iPhone Duo оказались неоднозначными, отмечает TrendForce. Покупатели благосклонно восприняли возможности разделения экрана и качество изображения на внутреннем дисплее. Среди минусов отмечаются чёрные полосы в некоторых приложениях, расположение кнопок и система аутентификации по отпечатку пальца — ко всему этому требуется привыкнуть. Сообщения о спонтанных повреждениях дисплея и высокой стоимости ремонта также привлекли внимание потребителей, подняв вопросы о надёжности устройства и долгосрочных расходах на его эксплуатацию. Учитывая премиальный статус iPhone Duo, главный вопрос для потребителей состоит в том, оправдывает ли большой экран свою цену и обеспечивает ли он достаточно высокое качество работы.

По итогам 2026 года объём мировых поставок складных смартфонов вырастет лишь на 0,5 %, гласит прогноз аналитиков TrendForce. Поставки первого складного iPhone составят около 5 млн единиц, что соответствует примерно 24,8 % рынка в текущем году. В 2027 году доля компании в этом сегменте может увеличиться до 29,8 %.

Одной из ключевых особенностей iPhone Duo является практически незаметный след от сгиба на дисплее. Складной OLED-экран состоит из нескольких слоёв, включая защитные покрытия, оптические клеевые составы, компоненты дисплея и герметизирующие структуры. При складывании эти слои подвергаются различным видам деформации: растяжению, сжатию и сдвигу. Чтобы управлять этими нагрузками, необходимо тщательно оптимизировать радиус изгиба, толщину слоёв и модули упругости материалов. Требуется также обеспечить контролируемое взаимное скольжение слоёв за счёт специальных клеевых прослоек.

Все эти решения способствуют восстановлению формы дисплея после его развёртывания. Нанотекстурное покрытие рассеивает отражённый свет и делает полосу в месте сгиба менее заметной. Комплексный подход к решению проблем структурной деформации и визуальных искажений помогает добиться равномерного восприятия яркости по всей поверхности экрана, включая зону сгиба.

Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

Важную роль в этом процессе играет каплевидный шарнирный механизм, который обеспечивает поддержку дисплея и регулирует зазоры. В развёрнутом состоянии он удерживает внутренний экран в плоском положении и обеспечивает необходимую стабильность для комфортного сенсорного управления. В сложенном виде образуется пространство, необходимое для того, чтобы панель сгибалась по заданной кривизне.

Согласно одной из гипотез, недостаточное втягивание центральной опоры во время складывания может привести к контакту компонентов и возникновению локальных зон механического напряжения. Apple уже заменила несколько экземпляров iPhone Duo, у которых образовалась трещина на внутреннем дисплее. Далее компания, вероятно, займётся более точным согласованием хода шарнирного механизма, высоты опоры, качества клеевых соединений, точности сборки, допустимых отклонений и других параметров.

Ещё одно преимущество iPhone Duo — увеличенное рабочее пространство в компактном форм-факторе: пользователи могут одновременно просматривать документы, изучать подготовленные искусственным интеллектом сводки и редактировать контент. Чтобы работа с таким экраном была продуктивной, приложения должны адаптировать вёрстку при открытии и закрытии устройства, сохраняя при этом текущую позицию чтения, введённый текст и выполняемые задачи. Пока не всё ПО адаптировано к большому экрану: его площадь не всегда используется в полной мере, а некоторые приложения показывают чёрные полосы по краям.

Большой дисплей, кроме того, предъявляет повышенные требования к управлению питанием. Для эффективного сочетания многозадачности на большом экране, работы ИИ-алгоритмов и приемлемого времени автономной работы потребуется комплексный подход: энергоэффективные светоизлучающие материалы, оптимизация оптических структур и адаптивных технологий управления дисплеем. Главное преимущество Apple — в способности объединять чипы, ОС и среду разработки в стройную экосистему. По мере улучшения совместимости ПО и надёжности аппаратной части iPhone Duo позволит полнее раскрыть практический потенциал складных дисплеев. В результате конкуренция в сегменте складных смартфонов сместится от борьбы за инновации к совершенствованию функций многозадачности.

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Теги: apple, iphone, iphone duo
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