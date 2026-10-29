Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Китайский боевик Phantom Blade Zero пока...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Китайский боевик Phantom Blade Zero показал ударный старт в Steam — лидер продаж и лучший пиковый онлайн для одиночных игр 2026 года

Как и было обещано, 29 октября состоялся релиз амбициозного фэнтезийного ролевого боевика с полуоткрытым миром Phantom Blade Zero от разработчиков из независимой китайской студии S-Game. Первые успехи не заставили себя долго ждать.

Источник изображений: S-Game

Источник изображений: S-Game

Phantom Blade Zero вышла только на PC и PS5 — стоимость проекта в российском сегменте Steam и Epic Games Store составила 3999 рублей. На запуске игра возглавила международный рейтинг продаж сервиса Valve.

В преддверии релиза Phantom Blade Zero заслужила высокие оценки от представителей профильной прессы (87−88 % на Metacritic, 89 % на OpenCritic). Пользователи Steam оказались к новинке заметно строже.

За первые часы после выхода Phantom Blade Zero в Steam получила 7,3 тыс. (12,9 тыс. с учётом покупок вне Steam) «в основном положительных» отзывов — рейтинг игры на площадке составляет 79 % (81 %).

Покупатели хвалят динамичный и зрелищный геймплей, выверенную сложность, качественную графику и достойную для игры на Unreal Engine 5 оптимизацию, а сетуют на нехватку хардкора и продолжительную компиляцию шейдеров.

Что касается пикового онлайна, то на релизе Phantom Blade Zero в Steam привлекла 723,8 тыс. человек. Это лучший результат для одиночных игр 2026 года и 15-й показатель в общем рейтинге.

Игрокам Phantom Blade Zero в роли элитного убийцы Соула из организации «Орден», несправедливо обвинённого в смерти её патриарха, за 66 дней нужно доказать свою невиновность. Имеется текстовый перевод на русский язык.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про playstation

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый золотой стандарт для жанра: критики вынесли вердикт китайскому боевику Phantom Blade Zero
Видео: релизный трейлер Phantom Blade Zero и анонс физического издания для PS5
В боевике Phantom Blade Zero предстоит сразиться «как минимум» с 50 боссами, зато поверженные рядовые враги возрождаться не будут
Журналисты разразились скриншотами и подробностями GTA VI, а «Южный Парк» показал новый геймплей
Ещё более умный Чужой и страх открытых пространств: разработчики Alien: Isolation 2 раскрыли новые подробности амбициозного хоррора
«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только
Материалы по теме
Новый золотой стандарт для жанра: критики вынесли вердикт китайскому боевику Phantom Blade Zero

Новый золотой стандарт для жанра: критики вынесли вердикт китайскому боевику Phantom Blade Zero

Видео: релизный трейлер Phantom Blade Zero и анонс физического издания для PS5

Видео: релизный трейлер Phantom Blade Zero и анонс физического издания для PS5

В боевике Phantom Blade Zero предстоит сразиться «как минимум» с 50 боссами, зато поверженные рядовые враги возрождаться не будут

В боевике Phantom Blade Zero предстоит сразиться «как минимум» с 50 боссами, зато поверженные рядовые враги возрождаться не будут

Журналисты разразились скриншотами и подробностями GTA VI, а «Южный Парк» показал новый геймплей

Журналисты разразились скриншотами и подробностями GTA VI, а «Южный Парк» показал новый геймплей

Ещё более умный Чужой и страх открытых пространств: разработчики Alien: Isolation 2 раскрыли новые подробности амбициозного хоррора

Ещё более умный Чужой и страх открытых пространств: разработчики Alien: Isolation 2 раскрыли новые подробности амбициозного хоррора

«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только

«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только

Теги: phantom blade zero, s-game, ролевой экшен
phantom blade zero, s-game, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 5 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 8 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 5 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 5 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.