Китайский боевик Phantom Blade Zero показал ударный старт в Steam — лидер продаж и лучший пиковый онлайн для одиночных игр 2026 года

Как и было обещано, 29 октября состоялся релиз амбициозного фэнтезийного ролевого боевика с полуоткрытым миром Phantom Blade Zero от разработчиков из независимой китайской студии S-Game. Первые успехи не заставили себя долго ждать.

Phantom Blade Zero вышла только на PC и PS5 — стоимость проекта в российском сегменте Steam и Epic Games Store составила 3999 рублей. На запуске игра возглавила международный рейтинг продаж сервиса Valve.

В преддверии релиза Phantom Blade Zero заслужила высокие оценки от представителей профильной прессы (87−88 % на Metacritic, 89 % на OpenCritic). Пользователи Steam оказались к новинке заметно строже.

За первые часы после выхода Phantom Blade Zero в Steam получила 7,3 тыс. (12,9 тыс. с учётом покупок вне Steam) «в основном положительных» отзывов — рейтинг игры на площадке составляет 79 % (81 %).

Покупатели хвалят динамичный и зрелищный геймплей, выверенную сложность, качественную графику и достойную для игры на Unreal Engine 5 оптимизацию, а сетуют на нехватку хардкора и продолжительную компиляцию шейдеров.

Что касается пикового онлайна, то на релизе Phantom Blade Zero в Steam привлекла 723,8 тыс. человек. Это лучший результат для одиночных игр 2026 года и 15-й показатель в общем рейтинге.

Игрокам Phantom Blade Zero в роли элитного убийцы Соула из организации «Орден», несправедливо обвинённого в смерти её патриарха, за 66 дней нужно доказать свою невиновность. Имеется текстовый перевод на русский язык.