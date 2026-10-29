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Эксклюзив Nintendo Switch 2 от создателей Bloodborne и Elden Ring не выйдет в 2026 году — FromSoftware перенесла релиз The Duskbloods

После нескольких месяцев молчания разработчики из японской студии FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring) вернулись с новостями о сроках выхода своего мультиплеерного боевика The Duskbloods.

Источник изображений: FromSoftware

Источник изображений: FromSoftware

Напомним, The Duskbloods была официально представлена прошлой весной вместе с Nintendo Switch 2 и тогда же получила сроки выхода — 2026 год. С тех пор более полутора лет FromSoftware к теме не возвращалась.

Фанаты ожидали перенос The Duskbloods на более поздний срок, но в тайне надеялись, что за молчанием разработчиков скрывается желание устроить спонтанный релиз в последние месяцы 2026 года. Реальность оказалась куда прозаичнее.

Как сообщил микроблог FromSoftware, релиз The Duskbloods было решено отложить на 2027 год. Разработчики извинились за задержку и объяснили, что она стала результатом отзывов по итогам августовского сетевого тестирования.

«В ходе [испытаний] мы отметили живой интерес к ключевым элементам игры, включая боевую систему, глубину стратегий и самовыражения. Чтобы больше проработать эти аспекты, мы решили перенести релиз», — объяснила FromSoftware.

По словам FromSoftware, The Duskbloods сейчас находится на этапе внесения последних штрихов — дополнительное время позволит команде подкорректировать игровой процесс и баланс.

The Duskbloods создаётся эксклюзивно для Nintendo Switch 2. События игры развернутся в разных местах и эпохах, куда для борьбы за Первую кровь призывают воинов с нечеловеческими способностями.

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Теги: the duskbloods, fromsoftware, nintendo, экшен
the duskbloods, fromsoftware, nintendo, экшен
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